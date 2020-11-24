【姊妹情深】鄭欣宜跟同父異母妹妹餅印合照　跟生父鄭少秋由不相往來至父女和好

歌手鄭欣宜是圈中知名星二代，媽媽是已離世的「肥姐」沈殿霞，爸爸是「秋官」鄭少秋。秋官和肥姐當年婚姻僅維持3年便離婚，女兒鄭欣宜亦有段時間與生父鄭少秋關係不理想，不過近年父女關係漸有改善。

鄭欣宜日前於Instagram貼出一張跟女生的合照，但相中人並非她的好友林欣彤、JW王灝兒，而是欣宜的同父異母妹妹鄭詠恩（Winnie）。

▲ 欣宜與妹妹被指似餅印。（Instagram圖片）

與妹妹感情好

相中可見二人關係要好，欣宜更嘟嘴錫向妹妹，而妹妹也有露出燦爛的笑容。

有網民更指二人外貌相似，長相都帶有外國風。鄭欣宜一直被指似媽媽肥姐，今次的合照也可說是力證了也像爸爸鄭少秋。

此外，欣宜也有分享妹妹送的耳環，並稱呼對方作「My sister」，可見二人感情要好。

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▲ 欣宜現時不時都會出席家庭聚會。（網上圖片）

與爸爸鄭少秋重修關係

鄭欣宜是圈中知名的星二代，自小活在鎂光燈下，童年不時與媽媽肥姐一同亮相電視節目，而她與媽媽的肥胖形象更是深入民心。

當時就有指欣宜與爸爸的關係不理想，她也曾記恨爸爸再婚，亦有指鄭少秋的第二任太太官晶華亦不喜歡欣宜，致她與爸爸不相往來。

▲ 欣宜曾因媽媽的關係而與鄭少秋不相往來。（Instagram圖片）

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不過，2008年時，沈殿霞因肝癌逝世。之後，欣宜因受前輩提點，表示其實爸爸也很愛她，令欣宜慢慢放下執著，父女關係開始有所改善。

而鄭少秋與官晶華其實都很照顧欣宜，讓她能感受到家庭溫暖。雖然欣宜對家庭事一直保持低調，但她也會不時出席家庭聚會，一家人感情很好。

以往種種的流言蜚語鄭欣宜已不放在心內，她曾說過不會要求父親照顧她，因為她明白爸爸有自己的家庭，不希望影響他。幸好，二人現時關係已重修。

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