【新冠肺炎】消息：今日新增83宗確診個案　創自8月初以來單日新高

▲ 消息指今日（24日）新增83宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情急速惡化，消息指今日（24日）新增83宗確診個案，是繼8月7日錄得89宗個案以來單日新高。

昨日（23日）新增73宗確診個案，包括10宗輸入個案及63宗本地感染，其中8宗為源頭不明個案。當中有50宗為「跳舞群組」，至今累計133人中招，成為本港至今最大感染群組。詳情即看：【下一頁】

群組再多7個歌舞場爆疫，港府今日引用《第599J章》刊憲要求曾訪有關7間指定跳舞唱歌場所人士，須於周四(26日)或之前，接受新冠病毒檢測。詳情即看：【下一頁】

昨日亦新增70多宗初步確診個案，詳情即看：【下一頁】

至於8宗本地個案源頭不明，當中包括4家庭主婦、有患者曾訪多個地盤。詳情即看：【下一頁】

鑑於荃灣、西貢及大埔區近日有多名居民確診，為盡早發現社區中的患者並中斷社區傳播鏈，港府昨日起安排檢測承辦商前往荃灣、西貢及大埔，透過流動採樣亭及樣本瓶派發點提供免費的檢測服務。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩