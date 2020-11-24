【2020聖誕節】普慶餐廳打造香港那些年懷舊聖誕　預訂聖誕自助餐可享升級住宿優惠【附訂購連結】

▲ 普慶餐廳推出香港情懷聖誕主題自助餐加住房優惠。(酒店提供)

位於Eaton HK的普慶餐廳，於12月推出「那些年，我們一起吃的聖誕大餐」自助餐，以香港懷舊聖誕大餐為主題，輪流供應多款港式經典聖誕美食，包括升級版的龍蝦沙律、珍寶梳乎厘、鐵板牛扒 等等節慶美食，另外亦少不了傳統的聖誕火雞，讓大家與摯愛安坐餐廳享用節日美食，重現七、八十年代香港聖誕的歡樂氣氛。

佳節當前，酒店亦精心設計特色住宿套餐，由即日至12月31日期間，凡訂購此自助餐的客人，都可享受訂房優惠，既可免費升級入住精緻舒適的「逸．新」客房一晚，包雙人自助早餐。

優惠詳情：

•［午餐］包括免費升級至「逸．新」客房住宿一晚，連普慶餐廳雙人自助早餐及雙人自助午餐，價錢由$1,250*/晚起

•［晚餐］包括免費升級至「逸．新」客房住宿一晚，連普慶餐廳雙人自助早餐及雙人自助晚餐，價錢由$1,800*/晚起

▲ 龍蝦沙律是經典的港式高級美食。(酒店提供)

「那些年，我們一起吃的聖誕大餐」自助餐

供應日期：由2020年12月1 日至31日供應

日期 價格 12 月1日至12月6日、12 月27日至12月30日 * 午餐 12nn-2:30pm 星期一至五：$358（成人)、$228（小童及長者) 星期六、日及公眾假期：$428（成人）、$308（小童及長者） 晚餐 6:30pm-9:30pm 星期一至四：$658（成人）、$428（小童及長者） 星期五至日及公眾假期：$688（成人）、$468（小童及長者） 12 月7日至12月13日*

午餐 12nn-2:30pm 星期一至五：$368（成人) 、$238（小童及長者) 星期六、日及公眾假期：$438（成人）、$318（小童及長者） 晚餐 6:30pm-9:30pm 星期一至四：$678（成人）、$448（小童及長者） 星期五至日及公眾假期：$708（成人）、$488（小童及長者） 12 月14日至12月23日*

午餐 12nn-2:30pm 星期一至五：$378（成人)、$248（小童及長者) 星期六、日及公眾假期：$448（成人） 、$328（小童及長者） 晚餐 6:30pm-9:30pm 星期一至四：$698（成人）、$468（小童及長者） 星期五至日及公眾假期：$728（成人）、$508（小童及長者） 12 月24日*

午餐 12nn-2:30pm $468（成人) 、$298（小童及長者) 首輪晚餐 5:30pm-8pm $848（成人）、$598（小童及長者） 次輪晚餐 8:30pm-10:30pm $788（成人）、$538（小童及長者） 12 月25日*

午餐 12nn-2:30pm $588（成人)、$388（小童及長者) 首輪晚餐 5:30pm-8pm $848（成人）、$598（小童及長者） 次輪晚餐 8:30pm-10:30pm $758（成人）、$508（小童及長者） 12 月26日* 午餐 12nn-2:30pm $498（成人)、$348（小童及長者) 晚餐 6:30pm-9:30pm $788（成人） 、$538（小童及長者）

*所有價錢須另收加一服務費



地址：九龍彌敦道380號Eaton HK B1樓層

電話：2710 1901 或網上預訂

記者：郭秀芳