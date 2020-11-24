  • 26°C
香港時間 : 20201124日 (二) 12:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2020聖誕節】普慶餐廳打造香港那些年懷舊聖誕　預訂聖誕自助餐可享升級住宿優惠【附訂購連結】

休閒消費 10:39 2020/11/24

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

普慶餐廳推出香港情懷聖誕主題自助餐加住房優惠。(酒店提供)

位於Eaton HK的普慶餐廳，於12月推出「那些年，我們一起吃的聖誕大餐」自助餐，以香港懷舊聖誕大餐為主題，輪流供應多款港式經典聖誕美食，包括升級版的龍蝦沙律、珍寶梳乎厘、鐵板牛扒 等等節慶美食，另外亦少不了傳統的聖誕火雞，讓大家與摯愛安坐餐廳享用節日美食，重現七、八十年代香港聖誕的歡樂氣氛。

佳節當前，酒店亦精心設計特色住宿套餐，由即日至12月31日期間，凡訂購此自助餐的客人，都可享受訂房優惠，既可免費升級入住精緻舒適的「逸．新」客房一晚，包雙人自助早餐。

優惠詳情：

•［午餐］包括免費升級至「逸．新」客房住宿一晚，連普慶餐廳雙人自助早餐及雙人自助午餐，價錢由$1,250*/晚起

•［晚餐］包括免費升級至「逸．新」客房住宿一晚，連普慶餐廳雙人自助早餐及雙人自助晚餐，價錢由$1,800*/晚起

龍蝦沙律是經典的港式高級美食。(酒店提供)

「那些年，我們一起吃的聖誕大餐」自助餐

供應日期：由2020年12月1 日至31日供應 

日期 價格
12 月1日至12月6日、12 月27日至12月30日 *

午餐  12nn-2:30pm

星期一至五：$358（成人)、$228（小童及長者)

星期六、日及公眾假期：$428（成人）、$308（小童及長者） 

晚餐 6:30pm-9:30pm

星期一至四：$658（成人）、$428（小童及長者）

星期五至日及公眾假期：$688（成人）、$468（小童及長者）
12 月7日至12月13日*
 

午餐  12nn-2:30pm

星期一至五：$368（成人) 、$238（小童及長者)

星期六、日及公眾假期：$438（成人）、$318（小童及長者） 

晚餐  6:30pm-9:30pm

星期一至四：$678（成人）、$448（小童及長者） 

星期五至日及公眾假期：$708（成人）、$488（小童及長者）
12 月14日至12月23日*
 

午餐  12nn-2:30pm

星期一至五：$378（成人)、$248（小童及長者)

星期六、日及公眾假期：$448（成人） 、$328（小童及長者） 

晚餐   6:30pm-9:30pm

星期一至四：$698（成人）、$468（小童及長者） 

星期五至日及公眾假期：$728（成人）、$508（小童及長者）
12 月24日*
 

午餐    12nn-2:30pm    $468（成人) 、$298（小童及長者)

首輪晚餐  5:30pm-8pm  $848（成人）、$598（小童及長者）

次輪晚餐  8:30pm-10:30pm  $788（成人）、$538（小童及長者）
12 月25日*
 

午餐  12nn-2:30pm    $588（成人)、$388（小童及長者)

首輪晚餐   5:30pm-8pm    $848（成人）、$598（小童及長者）

次輪晚餐  8:30pm-10:30pm    $758（成人）、$508（小童及長者）
12 月26日*

午餐  12nn-2:30pm      $498（成人)、$348（小童及長者)

晚餐  6:30pm-9:30pm  $788（成人） 、$538（小童及長者）

*所有價錢須另收加一服務費
 
地址：九龍彌敦道380號Eaton HK B1樓層

電話：2710 1901 或網上預訂

記者：郭秀芳

相關文章

【2020聖誕節】唯港薈聯乘GODIVA推聖誕下午茶　任食GODIVA黑朱古力軟雪糕【附預訂詳情】
11:31 2020/11/13
【2020聖誕節】唯港薈聯乘GODIVA推聖誕下午茶　任食GODIVA黑朱古力軟雪糕【附預訂詳情】
【2020聖誕節】半島酒店聖誕新年住宿餐飲優惠套餐　包雙人客房及大堂茶座午餐
16:55 2020/11/12
【2020聖誕節】半島酒店聖誕新年住宿餐飲優惠套餐　包雙人客房及大堂茶座午餐
【2020聖誕節】紅磡都會海逸酒店推聖誕自助餐　網上預訂享72折早鳥優惠【內附連結】
10:43 2020/11/18
【2020聖誕節】紅磡都會海逸酒店推聖誕自助餐　網上預訂享72折早鳥優惠【內附連結】
消費資訊 飲食資訊 美食 酒店 聖誕節 自助餐

最高瀏覽

【使徒行者3】苗僑偉女兒苗彤拒靠父蔭入行　暖男爸爸三哥：有問題爸爸在後面
12:55 2020/11/23
【使徒行者3】苗僑偉女兒苗彤拒靠父蔭入行　暖男爸爸三哥：有問題爸爸在後面
【真情剖白】許廷鏗視牙醫工作為心靈調劑　Alfred曾因母親一句話覺不被體諒
16:48 2020/11/19
【真情剖白】許廷鏗視牙醫工作為心靈調劑　Alfred曾因母親一句話覺不被體諒
【新冠肺炎】消息：本港新增73宗確診個案
12:08 2020/11/23
【新冠肺炎】消息：本港新增73宗確診個案