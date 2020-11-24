【新冠肺炎】林鄭月娥指將要求的士司機院舍員工強制檢測　並擬擴展派樣本瓶服務至郵局及港鐵站

▲ （經濟日報資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日(24日)出席行會前見傳媒，提及本港疫情過去一周惡化急速，上周24宗確診個案，急升至今個星期周188宗，大多更多本地個案為主，不少更是感染源頭不明，反映社區仍有不少隱性傳播鏈；而跳舞群組至今更已有逾132人確診，屬係至今最大爆發群組。

她稱，當局已先後發出2次強檢公告，至昨晚再針對7個埸所，整個11月至今共21處所曾訪的人士，都規定需於指定時間內作病毒檢測；首批強制檢測的到訪者截止檢測日期為今日，並需於27日前提交檢交報告，而過去2日已接獲500個檢測報告，當中涉及人數不少，形容不能掉以輕心。

林鄭月娥表示，已檢視過去抗疫工作，包括外防輸入、內防反彈，惟現時疫情已反彈，有需要遏止擴散，強調病毒檢測仍為關健，直至疫苗出現前仍需靠病毒檢測。

她稱，強制檢測仍為「需檢必檢」，港府已準備前期工作，為有病徵人士求診時，醫生需作出強制檢測；同時因應上一波有不少長者受感染感痛心，強制檢測第三個目標為老人院、殘疾院舍院友及護老院員工作人士，而第四類則為的士司機。

她又提到為方便市民作社區檢測，醫管局47間門診會持續派樣本樽，並設有取樣本機，未來會持續將有關服務擴展到121間郵政局，並會與港鐵商量擴至港鐵站。

林鄭月娥指，對於毋須強制檢測人士，亦會提供應檢盡檢，港府已先後為70個群組，如上水屠房已做17輪，葵涌碼頭亦已做12輪，而老人院舍亦未曾停止過，已做5輪自願性檢測，未來要求所有員工要強制檢測，否則不可返回院舍工作，並已要求相關政策局已重新啟動目標及工作。

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責任編輯：陳正怡