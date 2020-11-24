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【安心出行】食衞局將要求餐廳等指定處所張貼二維碼　林鄭月娥：有需要時可要求到訪人士掃描

社會 10:33 2020/11/24

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

（程志遠攝）

政府推出「安心出行」感染風險手機應用程式，供市民可自願免費下載使用，當市民到訪場所時只需使用應用程式掃描二維碼，便可記錄自己行蹤。行政長官林鄭月娥表示，「安心出行」推出後反應理想，但仍有地方可以改善，食衞局稍後會發出指引，要求一些指定處所何如餐廳等張貼二維碼，即使加入這個要求，不等於每名市民都會使用，起初只會鼓勵市民自願掃描，但發覺有需要時，稍後亦可要求進入指定處所的市民須使用「安心出行」掃描記錄行程。

她強調，「安心出行」無論再加入相關要求，市民都是自願性使用，即使已設置二維碼的處所要求到訪人士掃描，市民仍可選擇前往與否。她又指，追蹤工作過程充滿困難，有些人不願透露行蹤，有些人則忘記行蹤，故有關做法要希望保障市民健康，令到有感染個案發生時更易追蹤，

如果市民不合作，不負責公民責任同心抗疫，這場仗會是十分困難。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：陳子謙

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