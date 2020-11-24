【回港易】林鄭月娥指內地及澳門疫情控制得很好 當局會就計劃會再作檢視
社會 10:35 2020/11/24
行政長官林鄭月娥今日（24日）行會前見記者指，昨日開始的「回港易」計劃約2千多人回港，她稱很多長期分隔兩地的港人可以返回香港都感到好安慰，又強調由於內地及澳門的疫情都控制得很好，故有關計劃不會受到今次的影響。
政府推出的「回港易」計劃昨日（23日）起實施，港人從廣東省或澳門回港，可豁免14日強制檢疫。首日截至下午6時，約有2,140人透過計劃回港。詳情即看：【下一頁】
她指出，當局根據第599C章若干到港人士強制檢疫規例，向內地及澳門抵港人士發出32萬張強制檢疫令，但沒有找出任何陽性個案；但根據第599E章，向外國地區到港人士強制檢疫規例中，則發出21萬張強制檢疫令，當中找出1167宗陽性個案。
她稱，抗疫的工作應以科學為本，以實證為依據，現時內地及澳門是安全的，所以在此大前提下，以滿足香港居民回港認為是可行的，強調當局會再檢視並作出調整。
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記者：郭詩詩