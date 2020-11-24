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【回港易】林鄭月娥指內地及澳門疫情控制得很好　當局會就計劃會再作檢視

社會 10:35 2020/11/24

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

行政長官林鄭月娥指很多長期分隔兩地的港人可以返回香港都感到好安慰。（程志遠攝）

行政長官林鄭月娥今日（24日）行會前見記者指，昨日開始的「回港易」計劃約2千多人回港，她稱很多長期分隔兩地的港人可以返回香港都感到好安慰，又強調由於內地及澳門的疫情都控制得很好，故有關計劃不會受到今次的影響。

政府推出的「回港易」計劃昨日（23日）起實施，港人從廣東省或澳門回港，可豁免14日強制檢疫。首日截至下午6時，約有2,140人透過計劃回港。詳情即看：【下一頁】

她指出，當局根據第599C章若干到港人士強制檢疫規例，向內地及澳門抵港人士發出32萬張強制檢疫令，但沒有找出任何陽性個案；但根據第599E章，向外國地區到港人士強制檢疫規例中，則發出21萬張強制檢疫令，當中找出1167宗陽性個案。

她稱，抗疫的工作應以科學為本，以實證為依據，現時內地及澳門是安全的，所以在此大前提下，以滿足香港居民回港認為是可行的，強調當局會再檢視並作出調整。

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記者：郭詩詩

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