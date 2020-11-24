【新冠疫苗】牛津大學明年全球供應30億劑疫苗　先打半劑再打一劑防護率可高達90%

▲ 測試發現，牛津疫苗先打半劑再打一劑，防護率可高達90%。

最近多個國家也傳出新冠疫苗好消息。英國牛津大學與藥廠阿斯利康（AstraZeneca）合作研發的疫苗的平均防護率為70%，但一項測試發現，若調整接種的劑量，先打半劑，再打一劑，有效率可高達90%。

據BBC及路透社報道，該疫苗測試有2萬多名志願者參與，分別來自英國和巴西。其中有30名染疫者接種兩劑疫苗，101名染疫者接受虛擬注射。結果顯示，接種兩劑全劑疫苗防護率為62%。但若接種半劑後，再接種全劑，防護率可高達90%，可令整體防護率升至70%。

英國政府已預購1億劑牛津疫苗，藥廠阿斯利康表示，今年底將為英國提供2億劑疫苗，明年將為全球生產30億劑疫苗。英國首相約翰遜表示，這是令人「極為振奮的消息」。

莫德納疫苗有效率高達近95%

另外，美國藥廠莫德納（Moderna）上周一（16日）亦公布最新測試數據，稱該公司研發的新冠肺炎疫苗有效率高達近95％，比輝瑞疫苗的90%高，而且莫德納疫苗更易保存。

莫德納藥廠在美國為3萬人進行試驗，一半人注射兩劑疫苗，兩劑的注射時間相隔4星期；其餘的人則進行虛擬注射。莫德納以最先出現新冠肺炎症狀的95人作為分析報告的基礎。95人之中，只有5人曾注射疫苗，另外90人是接受虛擬注射，故此疫苗防護率高達94.5％。資料顯示，測試中有11宗新冠肺炎重症病例，惟這情況並非發生於疫苗接種者身上。

另外，莫德納疫苗更易於保存，可於零下20°C保存長達6個月；而在一般雪櫃溫度2至8°C下，亦可保存30天；至於輝瑞疫苗，則需在零下75°C 保存；在一般雪櫃溫度下，則只能保存5天。

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責任編輯：羅嘉欣