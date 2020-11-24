【飲食速報】茶飲昇華即席刨上松露片　茶飲店進駐K11 MUSEA玩矜貴體驗

▲ 每杯飲品即席刨上松露片，矜貴體驗。(品牌提供)

坊間茶飲店不勝數，各有特色。最新一間Golden Diamond Truffle 為全新茶飲品牌，走高貴路綫，進駐K11 MUSEA。以矜貴食材松露為主題，將松露從餐碟移師杯中，配搭出多款飲品，將茶飲昇華至矜貴精品體驗。



此店選用的松露均產自意大利中部的Umbria(翁布里亞)。此地區盛產最優質的松露，並依循古老傳統，以獵狗和人手來挖掘足夠成熟的松露。冬季的黑松露固然是極品，夏收、秋收的松露一樣香氣澎湃；深秋的白松露香氣則極為細緻，各有風味。

▲ 松露素奶蓋南非國寶茶$60。(品牌提供)

原粒松露會於店內展示，店員在調配好飲品後，會在客人面前，為每杯飲品即席刨上松露片，矜貴豪華。部份飲品更會加配不含防腐劑的松露鹽或松露粉，令香氣倍感突出。

產品主要分5大類，分別為：松露瑪格麗特(Truffle Margaritas, Mocktail)、松露莫希托 (Truffle Mojito, Mocktail)、松露素奶蓋 (Truffle Vegan Crema)、松露沙冰(Trufficino)及松露雪糕 (Truffle Ice-cream)。各系列不同口味的用料都精挑細選，例如雪糕內的水果按時令選擇，用料包括塔斯曼尼亞車厘子、北海道夕張蜜瓜、日本香印提子、美國藍莓等等；蜜糖則選用西班牙有機蜜糖。

▲ 松露朱古力素特飲$65。(品牌提供)

至於茶種方面亦有心思，除烏龍茶、抹茶等口味外，更特別引入南非國寶茶(Rooibos Tea)。國寶茶是一種灌木植物的針葉，只在南非生長。它不含咖啡因，丹寧少，而且有改善過敏、強化心血管、抗氧化、鎮靜助眠等多種功效，故被稱為「南非紅寶石」，《福布斯》雜誌強力推介，《時代雜誌》更曾選舉國寶茶為50大超級食品之一。

▲ 時令水果松露雪糕$75。(品牌提供)

▲ 店子裝潢亦滿有格調。(品牌提供)

地址：尖沙咀梳士巴利道18號 K11 MUSEA B2層B201-34號舖

電話：9824 8884

營業時間：11am-9pm

記者：郭秀芳