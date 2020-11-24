【酒店衛生】網揭萬豪旗下深圳五星級酒店清潔黑幕　酒店服務員用浴巾擦馬桶

▲ 網揭萬豪旗下五星級酒店清潔黑幕。

疫情下不少人選擇到酒店Staycation，不過酒店就一定夠衛生安全嗎？網上就流傳一條影片，揭萬豪旗下一間深圳五星級酒店的服務員清潔廁所時，用浴巾擦馬桶、毛巾抹刷牙杯，令不少網民震驚。

據《梨視頻》報道，網上流傳一條拍攝萬豪旗下彭年萬麗酒店的影片，內容是拍攝酒店服務員清潔廁所的情況。片中，服務員在地上拾起一條浴巾，然後擦馬桶，另外又用一條毛巾隨意抹漱口杯，並沒有回收消毒。

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對此，彭年萬麗酒店工作人員回應指感到蠻抱歉，事件屬員工私自違規操作。事件發生後，酒店管理層對客房部員工再次進行培訓，並作出相應的處罰。直至程序操作流程都達標後，會對他再做一次認證。

同事的做法沒有辦法代表我們酒店正常的營運和服務的標準。萬豪集團是特別注重房間整體衛生和清潔，每季度都會對客房服務人員進行清潔標準和程序的培訓、認證。

其實，五星級酒店被曝衛生欠佳並非第一次。2018年，內地一名經常旅居酒店的網民便使用隱蔽鏡頭搜集各家酒店的清潔清況。發生酒店衛生是全行業問題，即使多間國際級知名品牌酒店亦一樣：

出現的衛生問題包括：

以曾使用過的浴巾或方巾擦拭漱口杯、洗手台、馬桶、浴室、杯具

清潔工以工作服抹乾杯子

用同一塊抹布清潔鏡面、洗手台、馬桶、浴室及杯具

從垃圾桶拾起被丟棄的一次性杯蓋，以衣服擦拭後重覆使用

把擦過浴室牆壁、玻璃的海綿，在未消毒的情況下用來洗杯

不論玻璃、洗手台、漱口杯、餐具都以同一種清潔劑清洗

用客人用洗髮水清洗及浸泡咖啡杯

把清潔抹布置放在馬桶刷之上

稍早前，英國消費者組織《Which？》亦實測疫情下酒店的衛生情況，並總結出15處酒店房高危位：

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燈掣

杯

床頭櫃

電視遙控器

水龍頭

門柄

風筒柄

燙斗

燙衫板

廁板及沖水掣

雪櫃手柄

水壺手柄

暖氣/冷氣機遙控器

衣櫃門

夾萬按鈕

詳情：【酒店Staycation】疫情下酒店自稱「加強清潔」 英國實測揭酒店房內12大高危位恐播毒

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責任編輯：羅嘉欣