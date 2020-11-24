【踩過界II】王浩信北上發展搵真銀 密密操肌為首任電影男主角做準備 娛樂 11:22 2020/11/24 分享： 熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020 ▲ 王浩信為演特種部隊成員積極操肌。（取自王浩信facebook） TVB台慶劇《踩過界II》現正熱播，可是男主角王浩信卻沒有現身早前舉行的《踩過界II》記者會。因為王浩信近期已轉攻內地市場，北上搵真銀，更將進軍大銀幕。 王浩信與張智霖、高海寧等北上出席《非凡三俠》宣傳後，即要飛往雲南，為他首次任男主角的動作電影作準備。據悉，他在片中飾演特種部隊成員，所以王浩信聘請專業教操肌，就算在內地酒店隔離期間，亦勤力做gym。 因為王浩信只能出席《踩過界II》一次的宣傳，之後就沒法再出席記招。 ▲ 《踩過界II》 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【踩過界II】訓練班畢業後每天捱麵包 綠葉王戴耀明從影28年曾患恐懼症 今日 10:42 【踩過界II】訓練班畢業後每天捱麵包 綠葉王戴耀明從影28年曾患恐懼症 【踩過界II】絕世暖爸緊張愛女姜麗文偷偷探班 入行70年秦沛愛演戲永不言休 17:41 2020/11/23 【踩過界II】絕世暖爸緊張愛女姜麗文偷偷探班 入行70年秦沛愛演戲永不言休 【踩過界II】孫慧雪患子宮肌瘤冒命產子 自揭懷孕前後曾暴肥60磅 15:58 2020/11/23 【踩過界II】孫慧雪患子宮肌瘤冒命產子 自揭懷孕前後曾暴肥60磅 王浩信 電影 踩過界 TVB 電視劇