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【踩過界II】王浩信北上發展搵真銀　密密操肌為首任電影男主角做準備

娛樂 11:22 2020/11/24

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

王浩信為演特種部隊成員積極操肌。（取自王浩信facebook）

TVB台慶劇《踩過界II》現正熱播，可是男主角王浩信卻沒有現身早前舉行的《踩過界II》記者會。因為王浩信近期已轉攻內地市場，北上搵真銀，更將進軍大銀幕。

王浩信與張智霖、高海寧等北上出席《非凡三俠》宣傳後，即要飛往雲南，為他首次任男主角的動作電影作準備。據悉，他在片中飾演特種部隊成員，所以王浩信聘請專業教操肌，就算在內地酒店隔離期間，亦勤力做gym。

因為王浩信只能出席《踩過界II》一次的宣傳，之後就沒法再出席記招。

《踩過界II》

撰文 : TOPick柴犬出動

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