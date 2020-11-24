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【全民造星III】被稱Dancer陳葦璇委屈落淚　方方IG：唔好教壞人

娛樂 12:37 2020/11/24

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

陳葦璇爆發不滿。

ViuTV大型選秀節目《全民造星3》比賽進行得如火如荼，昨晚（11月23日）播出林二汶的「猛將女團」A4組和彭秀慧的「靚聲組」B4組，在《全民造星3》彩排指定項時中，B4組員阿左一句無心之失令A4陳葦璇留下心結。

陳葦璇表示不滿。（《全民造星3》截圖）

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不滿被稱Dancer

昨晚《全民造星3》播出A4組和B4組彩排的片段，當中B4組舞藝不精的阿左在結束時表示：「我真的很開心可以同Dancer跳舞。」

令A4組陳葦璇感到十分不滿，與組員Sing Sing接受訪問時表示：「其實我本身很少發脾氣，而且很難觸動我憤怒的神經，但剛跳完最後一次彩排的舞蹈，阿左很大聲說了一句：『好開心可以同Dancer跳舞』。」

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她續指：「我真的很生氣，對不起，我必須說出來，但她真的不懂尊重別人。」

畫面再次回到排舞室，有A4成員回應阿左：「這裡沒有Dancer。」，A4同組組員表示自己已經聽慣「Dancer」的稱號。

陳葦璇再次情緒激動：「但我聽到她這麼說時，我不想她這麼說。我不想別人這麼說我們，你明白嗎？」

陳葦璇委屈落淚。（《全民造星3》截圖）

她解釋當中的委屈：「如果我跳得不好，是我能力的問題，如果我跳得好，為何我要被稱之為Dancer，而且我付出的比Dancer更多，我有對口型、表情，我所做的是一個Artist所做的事，我不是站在背後伴舞的人。」

最後旁白君為阿左打圓場：「你們的憤怒我明白，但不要怪B4，因為他們真的什麼也不懂。」

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方方為組員平反

同屬B組Dancer出身的方方，在節目播出後，在個人社交媒體連出三個限時動態為「Dancer」平反，她表示：「嘩，真係唔識架喎講真。」

第二個限時動態貼出字典「Dancer」解釋，並留言：「If you know how to dance you are dancer」。

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第三則限時動態貼上字典「Artist」解釋寫道：「係外國Dancer都係Artist，點解Dancer就等於Back Up？或者呢個係我地行業的生態，唔代表舞蹈呢樣藝術比其他藝術低一等。」

方方更標籤「唔好教壞人」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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