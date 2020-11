【全民造星III】被稱Dancer陳葦璇委屈落淚　方方IG：唔好教壞人

▲ 陳葦璇爆發不滿。

ViuTV大型選秀節目《全民造星3》比賽進行得如火如荼,昨晚(11月23日)播出林二汶的「猛將女團」A4組和彭秀慧的「靚聲組」B4組,在《全民造星3》彩排指定項時中,B4組員阿左一句無心之失令A4陳葦璇留下心結。

▲ 陳葦璇表示不滿。(《全民造星3》截圖)

不滿被稱Dancer

昨晚《全民造星3》播出A4組和B4組彩排的片段,當中B4組舞藝不精的阿左在結束時表示:「我真的很開心可以同Dancer跳舞。」

令A4組陳葦璇感到十分不滿,與組員Sing Sing接受訪問時表示:「其實我本身很少發脾氣,而且很難觸動我憤怒的神經,但剛跳完最後一次彩排的舞蹈,阿左很大聲說了一句:『好開心可以同Dancer跳舞』。」

她續指:「我真的很生氣,對不起,我必須說出來,但她真的不懂尊重別人。」

畫面再次回到排舞室,有A4成員回應阿左:「這裡沒有Dancer。」,A4同組組員表示自己已經聽慣「Dancer」的稱號。

陳葦璇再次情緒激動:「但我聽到她這麼說時,我不想她這麼說。我不想別人這麼說我們,你明白嗎?」

▲ 陳葦璇委屈落淚。(《全民造星3》截圖)

她解釋當中的委屈:「如果我跳得不好,是我能力的問題,如果我跳得好,為何我要被稱之為Dancer,而且我付出的比Dancer更多,我有對口型、表情,我所做的是一個Artist所做的事,我不是站在背後伴舞的人。」

最後旁白君為阿左打圓場:「你們的憤怒我明白,但不要怪B4,因為他們真的什麼也不懂。」

方方為組員平反

同屬B組Dancer出身的方方,在節目播出後,在個人社交媒體連出三個限時動態為「Dancer」平反,她表示:「嘩,真係唔識架喎講真。」

第二個限時動態貼出字典「Dancer」解釋,並留言:「If you know how to dance you are dancer」。

第三則限時動態貼上字典「Artist」解釋寫道:「係外國Dancer都係Artist,點解Dancer就等於Back Up?或者呢個係我地行業的生態,唔代表舞蹈呢樣藝術比其他藝術低一等。」

方方更標籤「唔好教壞人」。

