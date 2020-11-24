【新冠肺炎】體育舞蹈總會：熱衷娛樂舞蹈者多已退休　舞池細舞蹈服飾亦非次次清洗易播毒

▲ 有專家指，舞池細舞蹈服飾亦非次次清洗易播毒。

本港新冠肺炎疫情反彈，當中歌舞群組累計已達133人確診，市民如曾訪21間指定跳舞、唱歌場所需強制檢測。香港體育舞蹈總會會長葉賜偉稱，大多熱衷娛樂舞蹈者都是退休人士，多到會所或宴會廳學習舞蹈，惟本港舞池較細，而舞蹈鞋及服飾亦未必會每次清洗，易增感染風險。

本港近日多個跳舞唱歌場所亦爆疫，至昨日歌舞群組累計已有133人染疫，港府今日引用《第599J章》刊憲要求曾訪有關7間指定跳舞唱歌場所人士，須於周四(26日)或之前，接受新冠病毒檢測。詳情請見【下一頁】

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香港體育舞蹈總會會長葉賜偉接受港台《千禧年代》訪問時表示，舞蹈主要分為體育運動、藝術表演和娛樂，而熱衷娛樂舞蹈的人大部分是退休人士會到會所或宴會廳學習舞蹈；本港舞池地方一般較細小，容易增加感染風險，舞蹈鞋及服飾亦未必會每次清洗，沾染病毒後易傳播到其他地方。

他稱，娛樂舞蹈活動不受舞蹈總會監管，惟今次跳舞群組事件令舞蹈運動和表演都受到影響，又強調舞蹈運動員比賽時需要遵守防疫指引，包括戴上口罩等，而目前沒有舞蹈運動員或教練確診，當中有小部分教練曾到一些會所或宴會廳教跳舞，全部人檢測報告都呈陰性。

行政長官林鄭月娥今日提到有需要收緊現有社交距離措施，集中關閉室內處所，多涉及脫口罩及人群聚集、身體接觸的處所，今日稍後食衞局將發出有關指令。詳情請見【下一頁】

另外，上周日(22日)起派對房間亦必須關閉，香港派對場地協會副會長黃清認為是次爆疫情的是跳舞群組，無聽聞有人租用派對房間進行舞蹈活動，惟派對房間卻被牽連需要暫停，事前亦沒有諮詢業界意見，批評政府做法不公平和不合理。

他強調，並非病人身在何處而受感染，而是他們進行有關活動時脫下口罩，認為政府應該立法要求所有人進行社交活動時都要戴口罩。

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責任編輯：陳正怡