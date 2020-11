【明星扮靚】黎姿激罕分享泳照騷長腿　凍齡靚媽靠3招維持好身材【多相】

提到城中最美的闊太,黎姿可說是數一數二。年屆49歲、育有三女的黎姿身形及外貌都保養得很好,近日她罕有地分享了兩張泳照,展露超Fit身材以及白滑長腿,不少人都非常好奇黎姿的保養秘技,讓TOPick為大家揭秘!

現年49歲的黎姿一直是「凍齡界」的代表,於2008年與富商馬廷強結婚後,誕下了三名寶貝女兒,黎姿分心照顧胞弟的美容公司和家庭,仍能保持美好身段與外貌,實在讓人羨慕。

【姊妹情深】黎姿為佘詩曼新劇《燕雲台》宣傳 玉瑩爾淳互動引網民緬懷《金枝慾孽》

▲ 黎姿家庭事業都兼顧得很好。(instagram圖片)

黎姿穿泳裝賞日落

不時在社交網站分享日常照片的黎姿,昨日分享了兩張穿著連身泳衣坐在落地玻璃大窗台前的照片。從相片估計,在剛過去的周末黎姿是跟家人到酒店進行「Staycation」。

雖然另得黎姿的背影,隱約間仍能見到她的維持得非常好的身材,在日落斜陽的配搭下,更有一番味道。

【最強靚媽】黎姿見女兒日漸成長心情矛盾 GiGi:媽媽隨時Stand By在孩子背後

▲ 美人配日落,一絕。(instagram圖片)

黎姿看著日落有感寫道:

看天空看浮雲,是我日常讓自己保持心境開朗、維持正能量的簡單秘方。黃昏瞬間即逝的夕陽感覺浪漫,讓人捨不得。每次看日落便更感受到一切變幻無窮,唯有用心感受每一刻,珍惜每一個當下。嘗試懷著期待的心情欣賞夕陽,因為,每一次日落過後將迎來另一天的日出,新的開始新的機會正等著我們。Moment of Love!Live In The Moment!