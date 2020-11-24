【明星扮靚】黎姿激罕分享泳照騷長腿　凍齡靚媽靠3招維持好身材【多相】

▲ 激罕分享性感泳照曬長腿，靚太黎姿維持好身材秘技全公開。

提到城中最美的闊太，黎姿可說是數一數二。年屆49歲、育有三女的黎姿身形及外貌都保養得很好，近日她罕有地分享了兩張泳照，展露超Fit身材以及白滑長腿，不少人都非常好奇黎姿的保養秘技，讓TOPick為大家揭秘！

現年49歲的黎姿一直是「凍齡界」的代表，於2008年與富商馬廷強結婚後，誕下了三名寶貝女兒，黎姿分心照顧胞弟的美容公司和家庭，仍能保持美好身段與外貌，實在讓人羨慕。

【姊妹情深】黎姿為佘詩曼新劇《燕雲台》宣傳 玉瑩爾淳互動引網民緬懷《金枝慾孽》

▲ 黎姿家庭事業都兼顧得很好。（instagram圖片）

黎姿穿泳裝賞日落

不時在社交網站分享日常照片的黎姿，昨日分享了兩張穿著連身泳衣坐在落地玻璃大窗台前的照片。從相片估計，在剛過去的周末黎姿是跟家人到酒店進行「Staycation」。

雖然另得黎姿的背影，隱約間仍能見到她的維持得非常好的身材，在日落斜陽的配搭下，更有一番味道。

【最強靚媽】黎姿見女兒日漸成長心情矛盾 GiGi：媽媽隨時Stand By在孩子背後

▲ 美人配日落，一絕。（instagram圖片）

黎姿看著日落有感寫道：

看天空看浮雲，是我日常讓自己保持心境開朗、維持正能量的簡單秘方。黃昏瞬間即逝的夕陽感覺浪漫，讓人捨不得。每次看日落便更感受到一切變幻無窮，唯有用心感受每一刻，珍惜每一個當下。嘗試懷著期待的心情欣賞夕陽，因為，每一次日落過後將迎來另一天的日出，新的開始新的機會正等著我們。Moment of Love！Live In The Moment！

【明星扮靚】黎姿公開簡易保養嫩肌秘技 凍齡女神教敷面膜切忌一事

▲ 黎姿看著日落美景有感。（instagram圖片）

圈中人如蔡卓妍與徐濠縈都被黎姿的身材給迷倒，留下「心心眼」示意。過去黎姿亦非常大方，曾經公開她保護膚保養心得，早前更分享過她的減肥餐單讓大家參考。想要達到她的凍齡效果，其中兩點是她多次提及的。

1. 均衡飲食

不少人減肥會選擇節食，但黎姿提到Keep Fit最重要均衡營養：「飯、肉可以吃，甜食也可吃一點，任何食物都有它的價值，只要每餐營養均衡，除高熱量高脂等外，吃多種類的食物。」同時強調食物要以簡單烹調為主，汁醬全免：「吃新鮮食物本身的味道，無需太多調味品，因為從簡就是健康。」另外她又提醒：「睡前4小時別吃東西，多喝溫水去水腫。」

【明星扮靚】49歲黎姿介紹不用捱餓修身餐單 飲食靠一個小秘訣成功減肥【內附餐單】

2. 每日運動

做運動要有恆心，每日緊持做200至300下Sit Up，達到排毒出汗的效果。最重要最堅持、連續每天做，如果每周能夠定期做瑜伽、跑步效果更好：「一切都是簡單的道理，而最重要的是沒有一天會放棄！」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

另外在皮膚保養方面，黎姿亦曾分享過以下三個要點：

1. 補充水份

黎姿十分注重補充水份，除了醫生建議的每天飲用至少八杯水，補水噴霧便是好的必備物品，加上身為CEO的她經常處於辦公室冷氣房內，皮膚水份容易被抽乾，補水噴霧用作隨時補充水之用。

【孝順女神】黎姿14歲出道賺錢養家 好姐姐棄演藝事業照顧癱瘓弟弟13年

2. 補充維他命C

維他命C有美白、抗氧化、增強免疫力的效用。多吃含豐富維他命C的食物如橙、蕃茄等，有助美白養顏又能在疫情底下增強免疫能力。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

3. 注重防曬

預防永遠不嫌多，到戶外與陽光玩遊戲，甚至日常外出、在辦公室都會受到柴外光的「攻擊」，注意每日都要塗上防曬產品，防止皮膚受到紫外光的侵害造成色斑、皺紋。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2