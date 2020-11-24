【名牌手袋】名牌真皮紙袋升價萬倍　FENDI紙袋款皮袋入門價$10,600起

▲ FENDI推出的Fendi Pack系列，入門價以萬元起跳。

高級時裝品牌將自己的紙袋用真皮製造成高級版手袋，從來都不是新鮮的事情，但話雖如此，這一種設計上的幽默感從來都無往不利，每一次都不乏捧場客，難怪久不久就有品牌以此方式加入戰團，去年有Balenciaga、今年秋冬來到FENDI的黃色紙袋登場。

▲ FENDI PACK系列不分男女，黃色在男裝中出現，粉紅色在女裝現身。（售價$12,200起/圖片品牌提供）

要說到「紙袋」皮造這方面的先驅，一定要數到差不多8年前的Antiatoms，當時品牌的設定是將外賣的雞皮紙袋重新改以牛皮精製，顏色選擇亦配合牛皮紙呈深khaki色，皮袋隨著時間流逝，經過人氣洗禮後袋身顏色日漸變深，令人愛不釋手，可惜的是品牌自推出這個設計後未有突破，最終成了one hit wonder。

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但Antiatoms的「紙袋」後，沿用這意念的人絡繹不絕，而且位位都是大師中的大師，包括Jil Sander、CHANEL、Maison Margiela都先後推出過類似的手袋，數年前CHANEL在袋手上直接印上31 RUE CAMBON巴黎總店地址的手袋，更是女士們一度搶購和談論對象。

由此可見，好的意念是永遠不死，所以當今天FENDI推出的Fendi Pack系列絕對不叫人意外，筆者還有點感覺她們姍姍來遲呢。

這個系列以品牌的黃色紙為基礎，設定男裝為黃色，女裝是粉紅色，但其實心水清的人都會懂得要買的都應該選擇黃色，畢竟FENDI的黃就是他的招牌顏色呢﹗

產品查詢：Balenciaga（2798 8892）、FENDI（2524 1339）

記者：何偉雄