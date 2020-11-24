《點五步》廖啟智角色原型盧光輝校長離世享壽79歲　「山狗校長」熱心教育有教無類逾50年

▲ 盧光輝校長（右）於2016年與廖啟智一同接受TOPick專訪時，坦言從不標籤學生。（湯炳強攝）

根據電影《點五步》Facebook專頁所指，80年代全港首支華人少棒隊「沙燕隊」領軍靈魂人物、戲中廖啟智角色原型盧光輝校長，已於11月22日主懷安息，在世享壽79歲。《點五步》台前幕後均深表哀痛，並謹向盧校長家人致以深切慰問。現追憶盧光輝校長的光輝歲月點滴。

《點五步》改編自真實故事，講述前沙田名校基覺小學（位於沙角邨，現已因收生不足被「殺校」）校長盧光輝創立香港首支華人少年棒球隊「沙燕隊」，以及贏下香港少棒聯盟公開賽冠軍的事迹。影片中，廖啟智飾演的盧校長恩威並施、循循善誘，甚至擔任棒球隊教練，鮮活演繹其原型人物盧光輝校長。

▲ 廖啟智與盧光輝校長（左）同是基督徒，價值觀相似，自然更能感受其教育抱負，難怪在戲中演得神似。（湯炳強攝）

電影Facebook專頁形容盧校長一生奉獻給教育事業，事實上據知盧校長當年讀中學時，曾以4年時間完成5年的中學課程。1965年畢業於柏立基教育學院（今香港教育大學，即教育學院前身），曾任職香港中華基督教會香港區會基覺小學下午校、基良小學上午校及何福堂小學的校長。

▲ 盧光輝校長熱心教育逾50年，一生春風化雨。（香港經濟日報資料圖片）

晚年他亦遠赴內地山區學校協助修葺及重建校舍，讓山區學生得到免費教育，因而有「山狗校長」的稱號，深受教育界同業及學生敬重。先後於2009年獲香港教育大學頒授榮譽院士、2011年獲選亞洲電視舉辦的「感動香港人物」。身為基督徒的他，退休後在香港基督教協進會當義工。

▲ 盧光輝校長晚年亦遠赴內地山區學校協助修葺及重建校舍，讓山區學生得到免費教育，因而有「山狗校長」的稱號。（陳國峰攝）

沙燕令曾蔭權最自傲

盧校長最為人津津樂道的事迹，就是他在1982年獲時任沙田區政務專員的前特首曾蔭權支持，創辦由一批一般人看為頑劣的小學生，組成「沙燕」少年棒球隊，並親自擔任教練，成立僅1年便在香港少棒聯盟公開賽力壓美國及日本等強隊奪冠，不僅橫跨沙田城門河的「沙燕橋」以此命名紀念，故事更被改編為電影《點五步》。

▲ 「沙燕」少年棒球隊成立僅1年，便在香港少棒聯盟公開賽力壓美國及日本等強隊奪冠，橫跨沙田城門河的「沙燕橋」就是以此命名紀念。（網上圖片）

原來當年「沙燕隊」全靠盧校長在沙田區政務專員手上爭取巨額撥款，對方是後來當上香港特首的曾蔭權。盧校長接受訪問時指：「82年年底，曾蔭權放聲氣，說區議會剩了63萬多元，他的下屬如曾俊華等召開小學校長會、中學校長會，問大家如何用？誰有興趣？」

會上只有盧校長霸氣舉手要搞一支華人少年棒球隊，曾蔭權也說過「沙燕」是他任沙田區政務專員時最感驕傲的事。「決賽那天他和太太、兩個兒子來，事前沒知會，看比賽叫到聲嘶力竭。他是個好好的executive，工作效率高、反應也快。」盧校長回憶。

▲ 曾蔭權說過「沙燕」是他任沙田區政務專員時最感驕傲的事，圖為他與盧光輝校長在《點五步》首映時合照留念。（網上圖片）

從不標籤學生

有人看電影後寫了一篇文章分享，說盧校長從沒標籤學生，盧校長於2016年與廖啟智一同接受TOPick專訪時，坦言心底話：「體育老師是永不言輸，所以不會放棄任何學生，所有來我學校就讀的學生都是我的子弟。打棒球那批，特別奀皮，沒法子，讀書叻的克服不了棒球的辛苦！」

▲ 盧光輝校長（右）在4年前專訪中笑言智叔在戲中演得好，但仍不及現實中的他般惡。（湯炳強攝）

廖啟智也很認同：「校長給我的印象是教學、教棒球以至感情生活都很專注。棒球不只是運動，透過它也可教育人對一件事的堅持。」

▲ 盧光輝校長（前排左一）創立香港首支華人少年棒球隊「沙燕隊」，甚至擔任棒球隊教練。（網上圖片）

盧校長也曾為內地不少棒/壘球隊當義務顧問，早前帶領廣州的女子青年壘球隊贏得亞太盃。他指能透過棒球教導學生做人的道理：「棒球講團隊精神，我們有句話：『唔係打1個人，係打9個人。』全隊人同心協力才能贏。」

盧校長一直以體育精神磨練學生，為香港教育及棒球運動作出了不可磨滅的貢獻。《點五步》中，他最令人感動的一句話：「校長無講過話要你哋贏，但我有講過，要你哋唔好放棄！」由廖啟智說出，卻是盧校長恪守的信念。

▲ 真實的沙燕隊由小學生組成，電影《點五步》改為中學生。（劇照）

盧校長投出的一球，影響的不只是門下學生，更成就了《點五步》的誕生，改變了一群初生電影人的一生，此片導演陳志發亦在Facebook悼念：「盧校長投出的一球，超越了時間，在多年後把我的命運擊中。將沙燕隊搬上大銀幕，是我的命運也是使命。謝謝您盧校長，您的一切將永遠銘刻在我心中。」



記者：鄺素媚