【海外升學】港媽擬赴澳洲讀幼教課程增移民本錢　教育專家：幼教專材澳洲甚渴巿

▲ 澳洲推出最新港人簽証安排後，本港便有一間教育機構提供往澳洲修讀兩年的幼教課程文憑，令原計畫往外地發展或移居的父母們有多一個選擇。

幼兒教育對孩子的身心靈成長和發展是重要的起步，因此全世界不少先進國家的教育都很著重培訓幼教專業人才，澳洲亦不例外。過去的8月，澳洲推出最新港人簽証安排後，本港便有一間教育機構提供往澳洲修讀兩年的幼教課程文憑，令原計畫往外地發展或移居的父母們有多一個選擇。

SDM教育集團近年積極拓展國際教育事務，除了已成為新加坡第二大辦學機構外，亦計畫在澳洲設立多間幼兒中。於是最近與當地一間擁有20年良好聲譽的幼教專上學院(Children's Services Education，簡稱CSE)合作，招收香港學生。

集團主席兼行政總裁趙家樂(Jacky)說當初看中這間學院是因其口碑佳，「它是澳洲教育署認可院校，還是屬於NGO非牟利形式的機構，除了培訓當地人外，過去亦有許多學生來自歐美、日、韓和香港等地。」他續說：「還有另一個賣點是它有兩間學校，分別設於悉尼和墨爾本兩大城市，兼且地理位置近市區，都是交通方便易到達。」

▲ 趙家樂表示，幼教工作者職位是屬於澳洲中長期緊缺職業清單內的其中一項，亦受惠於澳洲在今年8月時正式實施的最新港人簽証安排，即「2+5」政策。（黃建輝攝）

適逢新簽証安排

Jacky又提到由於學院是專注培育幼教工作者，所以它在當地的幼兒機構網絡亦完善，與逾500間幼教中心有聯繫，能為修讀學生安排全面的實習機會。學院提供多種幼兒教育、護理等證書和文憑課程，如學生修讀兩年的專業幼教課程後，並且實習完成後，可以到當地的幼兒中心從事管理工作，出任中心內的Center Manager。

此職位是屬於澳洲中長期緊缺職業清單內的其中一項，亦受惠於澳洲在今年8月時正式實施的最新港人簽証安排，即「2+5」政策。換句話來說，即修畢兩年課程後，學生能獲幼兒中心聘用為Center Manager，便可以臨時工作簽證於當地工作5年，之後即可申請在當地永久居留。

他笑說這只是多一個選項給學生自己選擇而已，「實在我們在籌備這個項目時，都未能預知這個新的簽証安排。」

這個2年制課程價錢約12萬港元左右，當學生完成課程後，若還想進修的話，可銜接入讀當地幼教名牌大學Australian Catholic University（ACU），修讀幼教學士學位或教育學士學位。該學位課程是4年制，但完成CSE 2年制課程的學生，可最高獲豁免80個學分，差不多一年課程的學分。

▲ 澳洲幼教不限性別，而且導師資格全是專業的大學或碩士學位。(機構提供)

幼兒中心經理職務

Jacky簡略地講解Center Manager職位的工作，主要是負責幼兒園中心的管理和運作，不會對兒童進行直接教。例如準備兒童的教育和娛樂活動、兒童保育和成長發展的指導、兒童託管、衛生管理等監督事務。

他又提到此職位大概每月薪金平均約兩萬多港元，視乎州份及地區而不同。

「隨著多亞洲家庭移居澳洲，這方面的專業工作者的需求量漸增，當地幼兒中心的導師與學生比例大概是1:5，而且一些偏遠地區對幼教人手需求更加大。」

問到收生資格方面，他說男女不限，正確而言年齡是18歲或以上，至於上限則大概到48歲，是關乎學生計劃修讀完課程後留澳發展或生活的話，申請簽證會有年齡限制而已。

▲ 學院是專注培育幼教工作者，在當地的幼兒機構網絡亦完善。(iStock圖片)

媽媽為子女進修

入讀年齡範圍可以如此彈性，難怪吸引了以下兩位進取媽媽的興趣。

Agnes育有一個唸K3的兒子，由他出世起便一直當全職媽媽，自言湊仔湊得好開心，亦漸漸對一些幼兒教育知識產生興趣，「其實，講起我和這間學校都幾有緣份，2年多前和兒子去悉尼探好友，住了多月，租住的地方竟然就是這所學校附近，地理位置方便。」

她不諱言，有興趣往澳洲唸此課程，現時整體的社會狀況是催化劑，「以前都有過想到外國留學的念頭，不過一直因工作又擱置了。剛好現在知道有這個機會，覺得可以嘗試。」

被問到會否全家同赴澳，她說當然了，「趁兒子還小，適應力高，而且那邊幼兒服務亦佳，正好學以致用，而丈夫亦可在那邊找工作。」她笑說自己是抱著擴濶視野，見識世界的學習心態，「都是見步行步，沒有特別計劃得太長遠，隨遇而安吧。」

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另一位好媽媽Emily，則有一個來年考DSE的女兒，為她準備之餘，亦為自己作打算。「因為覺得條件符合，而且價錢亦合理。想為女兒預備多一條出路，當然如果她考得成績理想，又想留在香港唸書的話，我都會支持她。若然失手或考慮過後都想往外國闖闖，我都一樣會陪她。」

原來，Emily自己都想往外國休息下，所以都有和女兒一齊報讀，如能成行，當是給自己一個開心假期學習，「其中原因，我覺得讀完後不用擔心工作，有機會實習是很不錯的因素之一。都是那句，一切以女兒為先。」

記者：郭秀芳