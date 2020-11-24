  • 26°C
香港時間 : 20201124日 (二) 12:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】經歷金融海嘯港人勉勵失業同路人　曾做公廁「所長」：最少有生活費先

休閒消費 12:03 2020/11/24

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

經歷金融海嘯港人勉勵失業同路人。

受疫情影響，不少人的生計受到影響，7月至9月經季節性調整失業率為6.4%，是近16年來的新高。一名曾經歷2008年金融海嘯的網民，為了賺錢做過多份不同的工作，甚至就連公廁「所長」都做過，希望以自身經歷鼓勵同路人不要放棄。

為養家做公廁「所長」

一名網民於Facebook群組「Tai Po 大埔」，以自身故事鼓勵其他網民。他表示在2008年金融海嘯時生意失敗，當時他30歲，家中有老有幼，去到招聘會見工又要等一個星期。

他落街散步時經過一個公廁，當時公廁正在請「所長」，他決定立即見工。對方擔心他未能應付，他竟回答：「我嘅人生夢想就係做所長」。雖然他的回答令對方「笑到碌地」，但最終還是聘請了他，翌日立即上班。

人工$5000，係污槽，好多人見到呢個年紀做所長會用奇怪眼光望住，但工作仲係應付到，好過喺屋企坐。

鼓勵放低身段：肯搵總會有

3個月後曾有朋友介紹他做倉務，但他不習慣，又回去公廁做所長，半年後才找到地盤文職工，一做就好幾年。他認為失業人士與其「等運到」，不如到處找找有什麼工作，不論體力勞動好、厭惡性工作都好，最少能夠賺到生活費。

我做過滅蟲、跟車、樓面、大廈維修，全部都做唔長。但肯搵總會有，餓你唔死。

帖文得到逾千人讚好，不少人大讚樓主心態好，認為這就是真正香港人的精神，亦有網民留言鼓勵「香港人打不死」。有網民直言「用自己雙手努力，做咩工都值得尊敬」，又指職業無分貴賤，有手有腳一定不會餓死。

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰陳珈希

相關文章

【航空業裁員】機師恐失業學水電一技傍身　媽媽提議轉行做紮鐵工惟憂開工不足
12:28 2020/10/22
【航空業裁員】機師恐失業學水電一技傍身　媽媽提議轉行做紮鐵工惟憂開工不足
【失業丈夫】40歲夫月入4萬被裁轉行壓力爆煲　老婆大力支持月薪減半做司機
17:26 2020/10/29
【失業丈夫】40歲夫月入4萬被裁轉行壓力爆煲　老婆大力支持月薪減半做司機
【失業夫妻】大屋搬100呎劏房山窮水盡　港媽Zoom見工遇孩子爆喊幸終獲聘用
19:16 2020/11/12
【失業夫妻】大屋搬100呎劏房山窮水盡　港媽Zoom見工遇孩子爆喊幸終獲聘用
失業 疫情 失業率 新冠肺炎 Facebook群組

最高瀏覽

【使徒行者3】苗僑偉女兒苗彤拒靠父蔭入行　暖男爸爸三哥：有問題爸爸在後面
12:55 2020/11/23
【使徒行者3】苗僑偉女兒苗彤拒靠父蔭入行　暖男爸爸三哥：有問題爸爸在後面
【真情剖白】許廷鏗視牙醫工作為心靈調劑　Alfred曾因母親一句話覺不被體諒
16:48 2020/11/19
【真情剖白】許廷鏗視牙醫工作為心靈調劑　Alfred曾因母親一句話覺不被體諒
【新冠肺炎】消息：本港新增73宗確診個案
12:08 2020/11/23
【新冠肺炎】消息：本港新增73宗確診個案