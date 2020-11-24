半島酒店聖誕燈飾閃亮登場　推聖誕掛飾收益捐贈露宿者

▲ 尖沙咀的半島酒店已亮起聖誕燈飾，簡單而瑰麗。（相片提供︰半島酒店）

聖誕將至，半島酒店現下也掛上雪花燈飾，提早迎接佳節的到來。有近百年歷史的半島每年都有在酒店設置燈飾，配上巴洛克復興設計的酒店，簡單而溫馨，燈飾將至12月31 日止。

▲ 半島大堂，也裝點得滿有節日氣氛。（相片提供︰半島酒店）

要拍半島酒店的燈飾，最佳角度是從對面太空館影過去，雪花燈飾懸空的感覺很瑰麗。

除傳統聖誕燈飾主題外，半島自2018年起的聖誕 ，還加上了半島酒店特別設計6個小主角點綴燈飾，他們均來自半島酒店「聖誕樹傳說」節慶活動的主題，包括胡桃夾子、薑餅人、知更鳥、聖誕老人、半島門僮和馴鹿等。這些小主角也點綴酒店的聖誕樹以及各個角落的裝飾，大堂更有一間「半島小屋」( The Peninsula Chalet)，儼如聖誕老人的辦公室，遊客可在屋前打卡，感受佳節氣氛。

▲ 半島大堂有一間「半島小屋」，可讓人打卡留念。（相片提供︰半島酒店）

另外，半島也推出各式聖誕禮盒及掛飾，前者打開每扇窗可見半島精品店的朱古力、杏仁酥，薄荷糖，鬆化蝴蝶酥等美味食品，後者為限量骨瓷聖誕掛飾，令節日裝飾更添繽紛及深意。今年半島的聖誕大使知更鳥是仁愛及施予的象徵，掛飾繫上鮮紅絲帶，提醒大家不忘聖誕節日意義，部分收益更會捐贈予致力支援露宿者的本地慈善機構ImpactHK，在疫情下倍感溫馨。

▲ 半島推出知更鳥聖誕掛飾($290)，收益會撥捐本地慈善機構ImpactHK，支援露宿者。（相片提供︰半島酒店）

記者︰馮柏偉