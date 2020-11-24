【墳場禁忌】墳場督導員入行17年細說墳場禁忌　最感觸校長爸爸天天到愛女墳前訴心事

▲ 墳場督導員陳銘入行17年，他表示，在墳場的日子從未碰過靈異事，卻見盡觸動人心的的世情。

華人永遠墳場管理委員會墳場督導員陳銘入行17年，被問及有否「見鬼」的次數已多到記不清。他在墳場的日子從未碰過靈異事，卻見盡觸動人心的世情。

陳銘於2003年入行，那年沙士肆虐後人浮於事搵工艱難，機緣巧合閱報見華永會招聘墳場督導員。「與家人商討，他們也欣然接受無反對。與朋友講，他們都覺得好奇，原來有這職位，也感到特別。」

入行時他年僅20多歲，行內算年輕。職責是督導執骨、落葬、安灰工程，他舉執骨為例：「睇執骨最緊要看人體脂肪最厚三樣東西：胸骨、盆骨和大腿骨，根據前人經驗，這三部分是人體脂肪最厚部分，也是最難分解，當這三部分都可撿拾出來，正常來說都能化體，再將骨殖放入金塔或骨箱安放。過程由石廠師傅負責，我就監管工程。」

除此以外，清潔與保安外判工人的日常運作他都會參與。清明重陽二祭前，他與同事會做足相關措施，以應付大量掃墓人士。

▲ 用一雙腳行遍墳場每一角落，陳銘直言有一定體力要求，少點腳骨力也不行。（黃建輝攝）

充滿神秘的行業？

他在墳場工作，總引起旁人的好奇﹕「我初入職時，爸爸都問我：是否要跳入墓地內幫手執骨？這是不用的。近十年八載，已很少人問我工作究竟做甚麼，根本一上網就找到答案。」

工作性質不是秘密，獵奇心態的人總愛問：靈異事件總會遇過吧？陳銘的答案往往令他們失望：「入行17年，未遇過怪事。事實上，我們的職責是幫助先人，如果往生者出來嚇我們，我們走了，誰幫他們呢？這裏是他們的人生目的地，妥善安葬自已安息，怨氣也應煙消雲散。」

無遇過怪事，但是行內禁忌倒是有的。其一，有傳說指，遇有先人落葬時，墳場員工的影子不要被棺木「壓住」，否則晚年會腰骨痛。

陳銘粗略估算，他監管過先人下葬的次數達數千，有時候難以避免「被壓影」，幸現時都沒大問題，腰板依然挺直壯健。

其二，去完墳場後，鞋子不會穿回家中。「其實這是衞生問題，免得被泥土沾污，現在疫情下更注重。」另外，行內規矩是農曆新年及盂蘭節月份通常少會進行執骨、落葬及安灰，因為這些日子均「大事勿用」。

拜祭禮儀活字典

陳銘是墳場活字典，後生一輩對傳統祭祀或認識不多，或者根據上一輩做法，是否正確也不知曉。陳銘指如化寶燒冥鏹時，不少人疑惑先人是否收到，也有人祭祀時離寶爐遙遠，先點着衣包，迅速快跑到寶爐。「這樣做其實很危險，燒傷跌倒自己兼傷及途人時有發生。

正確做法是，先點香予先人，再把已燃的香戳一個孔在已寫上先人名字的衣包上，最後將香與衣包一併火化。」他提醒到墳場要莊重、肅靜、勿高聲喧嘩，上一代人甚至不會穿露趾鞋到墳場。

這些年來，他在工作中遇到的難忘和感動事情多不勝數。「在將軍澳墳場工作期間，見一男士每天到愛女墳前，當時將軍澳華人永遠墳場未有行人徑，天天由油塘行上來最少半個鐘，對一個長者來說不是不辛苦。一問之下才知他是退休校長，因女兒意外離世，每日風雨不改來探望。他曾聽習俗，希望每天與亡女聊天，讓她死後亦能早日釋懷，盡早投胎轉世。其實他女兒病了一段時間，做父親已用盡一切辦法。」明白原委，陳銘既感動又感慨。

為兩老眾裏尋墓地

另一次在荃灣華人永遠墳場，早年因戰亂關係，兩位老人家逾半個世紀沒前來拜祭母親，對母親的墓地位置一臉茫然。舊時女性沒有全名鐫在石碑上，紀錄上連註冊名字都沒有，只得知姓氏。墳場有上千墳墓，猶如大海撈針。「他倆給我看先人的照片，我醒起有印象，因該處最近有工程，我曾踏足附近墓地。」

▲ 陳銘選擇在墳場工作，他說這些年來學到的東西確極豐碩，特別是與人接觸方面。（黃建輝攝）

他帶領兩位老人家察看，果然是他們要找的先人墳墓，這兩個已屆七、八十歲的長者，一看到逝去母親的墓地即老淚縱橫，世事冥冥中似有巧合。「這工作並非錢銀可衡量，這些例子是給予我們前綫最大的滿足感。」

見到年輕往生者，陳銘都特別感觸。例如他在將軍澳華人永遠墳場，監督落葬不時見有少年下葬的中式棺木，約成年人棺木的一半長度。有次見一個七、八歲男童下葬，逝者長期病患日久，父母已釋懷，但男童的妹妹，不斷呼喊哥哥的名字，聞者淒酸。

見盡離逝，不知不覺間改變了陳銘對生命的看法。他爸爸早兩年離世，陳銘在他生前沒有忌諱直接問他葬禮想怎安排。「幸好有問過他，他是因在家跌倒失救突然離世，如沒有問可能不知如何是好。始終生老病死是必經，早些了解長輩身後意願，遵從他的心願做妥已無遺憾。」

做了這行後他更珍惜家人的相處時間，多留時間陪伴。「珍惜眼前人看似老掉了牙，但畢竟見盡壯健的人，話走就走，可以毫無預兆。」

寧馨園 早夭兒安心之地

荃灣華人永遠墳場於2019年興建了轄下首個專為未滿24周離世胎兒提供埋置或撒放骨灰服務的花園，名為「寧馨園」，寓意紀念美好的孩兒。陳銘說：「這些BB因為夭折或其他原因過世，他們因未夠24周離世，不屬於遺骸，香港法例流產胎不足24周會當醫療廢物處理。」設立寧馨園目的，是為父母釋懷，可以永久安置，服務全免，無分宗教。

▲ 寧馨園信箱及紀念牆。（被訪者提供相片）

面對夭折的個案，父母都朿手無策，因為沒有埋置服務。透過寧馨園，華永會不時與BB關注組、父母們聯絡溝通，成立之時陳銘剛駐守荃灣，所以感受特別深刻：「沒有寧馨園前他們都十分徬徨，無地方安放BB遺體，通常會到火化動物的地方火化成骨灰，骨灰無法可安置，只能在公園撒放，其實父母為此更傷心，長時間受困擾，而且火化費用亦高達兩、三萬元。」

父母在寧馨園可採取撒灰及用盒子埋置BB遺體，然後可於明信片及心意卡上，寫上對BB的心底話，像有一個渠道讓他們溝通，撫平傷痛。「能讓他們放下，也是我們最大得着。人最痛苦是別離，但這樣能使他們釋懷，十分人性化且有意義。」更希望是逝者已矣，生者如斯。

記者：周美好