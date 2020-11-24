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衞生署第三季接獲125宗愛滋病新增個案　涉96男29女

社會 12:12 2020/11/24

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

衞生署第三季接獲125宗愛滋病新增個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心於2020年第三季接獲125宗感染人類免疫力缺乏病毒（愛滋病病毒）的新增個案。自1984年以來，愛滋病病毒感染呈報個案累積至10,675宗。

衞生防護中心發言人今日（24日）表示，性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，市民應恆常及正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的機會。

第三季新增的125宗個案中涉及96名男性及29名女性，其中53人透過同性或雙性性接觸受感染，34人透過異性性接觸受感染，而餘下38宗個案的傳播途徑因呈報時資料不足而暫時未能確定。

新增個案的3個主要呈報來源分別是公立醫院、診所及化驗所（62宗）；衞生署社會衞生科診所（18宗）以及私家醫院、診所及化驗所（17宗）。另外，有81名感染者（65%）已到衞生署或醫院管理局轄下的愛滋病專科服務接受治理。

此外，季內錄得32宗愛滋病新增個案呈報，其中16宗（50%）透過同性或雙性性接觸受感染，13宗（41%）透過異性性接觸受感染，而餘下3宗個案（9%）的傳播途徑因呈報時資料不足而暫時未能確定。自1985年以來，本港愛滋病確診呈報個案累積有2,208宗，該季最常見的愛滋病併發症是肺囊蟲肺炎，即一種肺部感染。
　　
發言人表示，愛滋病是由愛滋病病毒所引致。如沒有接受治療，約半數的愛滋病病毒感染者會於10年內發病為愛滋病患者。相反，若及早接受抗愛滋病病毒藥物治療，能預防愛滋病及由病毒引致的併發症，亦可大大改善患者的生活質素及延長生命。而感染者如接受抗愛滋病病毒藥物治療並能持續抑制病毒，經由性接觸傳播愛滋病病毒的機會是微乎其微。

發言人續指，曾進行不安全性行為的人應及早接受愛滋病病毒抗體測試，有關人士可致電衞生署愛滋熱線2780 2211，預約接受免費、不記名及保密的愛滋病病毒抗體測試。感染者需盡早接受愛滋病專科治理服務。

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責任編輯：郭詩詩

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