【新冠肺炎】梁子超稱疫情現大型網絡式爆發　倡學校停課公務員在家工作

▲ 梁子超表示，疫情出現大型網絡式爆發，形容情況有如「森林大火」。

本港新冠肺炎疫情反彈，呼吸系統專科醫生梁子超表示，本地確診個案飆升，而且出現第二及第三代傳播，疫情出現大型網絡式爆發，形容情況有如「森林大火」，呼籲各界要協助「斬斷火路」，否則「火源」滲透各階層，疫情進一步急轉直下。

梁子超今早（24日）在電台節目表示，政府未有及時收緊社交距離措施，步伐太慢，擔心很多市民仍處於潛伏期或傳染期，呼籲近日到過高危場所的人士，即使檢測結果是陰性，都應作14日的醫學監測，如果身體不適，就應該再作篩檢。

他又指，疫情發展急速，若兩周內不收緊社交距離措施至第三波疫情水平，要在短期內控制疫情是渺茫。他認為，政府應要求學校停課，帶頭安排公務員在家工作，亦希望商界響應，非必要的娛樂及體育場所則要關閉。

至於政府為合資格的確診者提供一筆過5000元津貼，梁子超認為能協助「手停口停」的市民，除非疫情失控，否則政府的真正支出未必很大，相信市民不會因為5000元而以身犯險。

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責任編輯：陳子謙