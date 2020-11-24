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【開倉減價】GU感謝祭11月27日開催　必搶開胸針織毛衣夾棉外套

休閒消費 15:42 2020/11/24

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

GU感謝祭11月27日開催，大家執平貨要Mark定日子喇。

還有3日，GU一連7日的感謝祭又開始了，由11月27日至12月3日於全港7間GU分店同時舉行。這星期天氣開始轉涼，是時候入貨準備過冬，想好像日本女生般穿得保暖之餘卻依然有品味，GU的配搭就是最佳示範。

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是次感謝祭，GU備有多款男女裝最強冬季外套系列，包括兼具保暖及設計感的短版外套Short Hoodie Coat及保溫並輕巧跣水的夾棉HEAT-PADDED Jacket，在寒冷冬日送上最舒適的防禦。GU冬季外套系列材質厚實舒適，配以簡約俐落的剪裁及體貼的設計，穿上後絲毫不顯厚重，輕鬆做到一件多穿的效果。

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GU的針織毛衣及外套向來性價比極高，而早前的Sweat Look Knit系列推出後更大受歡迎，質料柔軟，糅合衛衣的優閒舒適及針織的高級感。備有連身裙、圓領及連帽衛衣等款式，感謝祭會以特價發售，不容錯過。此外，多款男、女裝流行裙褲款亦一併以心動價格登場，簡單以熱賣CHEF PANTS配針織上衣，即可令冬日造型更亮眼！

感謝節期間，凡購物滿$200（不包括膠袋徵費），即可獲贈多用途收納套一個，購物滿$400可獲贈兩套。（GU提供）

於11月27日至12月3日感謝節期間，凡購物滿$200（不包括膠袋徵費），即可獲贈多用途收納套一個，購物滿$400可獲贈兩套，數量有限，送完即止。

記者︰Maria

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