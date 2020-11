【小三下場】黃心穎最新近照明顯消瘦　懶理解約傳聞攬緋聞男友共養愛犬現身

▲ 傳將遭TVB解僱黃心穎,攬與緋聞男友泥鯭共同照顧的狗狗現身。

自從去年四月爆出搭上人夫許志安的「安心事件」後,黃心穎遭TVB暫時雪藏,雖然本為上位花旦、多劇在手,不過近日有傳無綫有意跟黃心穎提早解約。然而早已回港的她一直懶理傳聞,事隔四個月終於更新社網站,攬實與緋聞男友RubberBand鼓手泥鯭共同撫養的愛犬合照。

黃心穎去年與人夫許志安的「安心事件」驚爆全城,安仔獲太太鄭秀文原諒,但黃心穎與馬國明戀情已逝,男方更戀上黃心穎的「前閨密」湯洛雯(靚湯),近日更被發現靚湯與心穎在instagram上互相取消關注,姊妹情不再。

【姊妹反目】湯洛雯黃心穎互相取消IG關注 失業心穎疑不再祝福湯馬戀

▲ 姊妹情誼不再。(instagram圖片)

黃心穎疑遭解約

失去筍盤男友與好姊妹,形象又直插谷底難以翻身,之前被捧為一線花旦的黃心穎所有工作被抽起,自事發後被TVB無限期雪藏。

雖然曾經數度傳出有「解凍」意圖,但最近最新消息,是有說無綫有意跟黃心穎提早解約,結束8年東主關係。

【安心復出】蜜運馬國明大方祝福許志安復出 黃心穎轉發勵志文自勉:患難見真情

▲ 黃心穎最新近照。(instagram圖片)

過往熱衷在IG分享生活點滴的黃心穎,在今年7月後卻停了一段長時間沒有更新IG,只在曾偉權逝世時,以IG Story悼念前輩。到今日(11月24日)凌晨時份,黃心穎終於更新其instagram帖文。

桃花旺盛的黃心穎似乎未有被種種負面傳聞影響心情,相中的她以一頭黑色長曲髮示人,攬著黑色愛犬自拍並寫道:「No dog as sweet, ok maybe her. happy birthday my dear. She mad cuz she old.(我的甜心愛犬,生日快樂。她有點生氣因為又變老了。)」

不過照中所見的心穎比以前消瘦不少,臉型明顯變得更尖。

而她懷中的愛犬,正是她跟緋聞男友、RubberBand鼓手泥鯭共同照顧的狗狗,抱著愛犬的她心情大好,露出開懷笑容,未知是因為有狗萬事足,還是跟新歡泥鯭的感情穩定,所以笑得特別燦爛。

