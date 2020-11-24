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【納米工人床】一家四口與外傭住600呎屋　女兒房劏「房中房」工人床勁窄似坐監【多圖】

親子 13:59 2020/11/24

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

設計師在女兒的房間劏出「房中房」做工人床位。

香港地少人多，每個家庭都想盡辦法利用每一吋空間。無綫財經‧資訊台節目《家居．築則》上周播出一集介紹一個600多呎、3房2廁的單位，住有一家四口和外傭，而港媽和設計師聲稱為提升外傭的私隱和空間，竟想出一個「房中房」的設計。

《家居．築則》介紹一個600多呎的3房單位，當中有個「房中房」設計。（影片截圖）

由於地方有限，不少家庭都會安排工人姐姐與孩子同房，放置上下格床，該集節目的港媽和設計師想出一個新方案，將女兒的房間劏出「房中房」放工人床位，工人姐姐要爬樓梯上床，整個格局幾似膠囊旅館的床位。

女兒房的「房中房」設計︰

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「工人房」設於女兒的衣櫃頂，再加裝可拉開的百葉窗，讓工人姐姐抖氣，還能向下望到僱主的女兒，而女兒的床頭又對正「工人房」，猶如互相監視。設計師認為「房中房」的設計能提高私隱度，更各自有收納空間。

被縮小的主人房設計︰

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由於屋主不想縮小客廳，指出因客廳是一家人長時間逗留的地方，故「房中房」的設計要先將主人房和兒子房縮小，才能擴大女兒的房間做劏房。

家居另一特色設計是半開放式廚房，採用玻璃間隔。（影片截圖）

被縮小的主人房仍有充足的收納空間，設計師打造了地台、油壓床、兩組大衣櫃及窗台櫃。而客廳的設計則以自然系木色為主，小朋友有足夠的活動空間，並有書架及儲物櫃，可以放小朋友的玩具及精品。

廚房玻璃間隔可看孩子活動

另一特色位是半開放式廚房，是媽媽提出採用玻璃間隔，既可阻擋油煙，媽媽或工人姐姐煮飯時，又可以看到小朋友的活動，而且廚房及部分儲物櫃均削去了角位，視覺上令單位更開揚。

客廳及半開放式廚房︰

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網民普遍不認同對該設計，留言包括「叫工人瞓櫃頂係不人道」、「好刻薄」，有人更覺得似坐監、瞓棺材，或者僱主想叫工人體驗「多啦A夢」式睡眠。

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責任編輯︰林綺玲

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