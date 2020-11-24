【袁張聯婚】傳袁偉豪今日秘娶張寶兒　新郎哥Ben愛巢低調簽紙結婚

▲ 傳袁偉豪張寶兒今日簽紙結婚。

TVB藝人袁偉豪（Ben）與張寶兒（Bowie）拍拖3年，去年9月Ben向女友求婚成功，二人今年5月二人並聯名買下清水灣傲瀧共組愛巢。而有傳媒報導，袁偉豪和張寶兒今日在新居秘密簽紙結婚。

袁偉豪自去年9月宣布跟女友張寶兒求婚成功，早前二人的擬結婚通知書亦曝光，而今日更有傳媒指，Ben和Bowie選了在今日（11月24日）在清水灣愛巢秘密簽紙！

▲ 袁偉豪去年成功向張寶兒求婚。（取自張寶兒IG）

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可是新郎新娘保持神秘，寶兒向傳媒表示仍在開工，而袁偉豪也未有回覆媒體，而據知正在拍攝新劇《把關者們》的Ben，今日已向劇組請假。

被指二人秘密簽紙的傲瀧新居，是今年5月袁偉豪與張寶兒以聯名形式以約6500萬元購入，屬花園複式單位，當時有傳是張父為女兒付首期，作為二人的結婚禮物。

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雖然Ben去年已求婚，但因疫情關係，婚禮一再延期，Ben曾表示也感很無奈，但今年內一定會做簽紙儀式，他指：「簽紙就必須要做，沒理由拖欠，我們會陸續安排，可能今年都可以，但要了解程序先，始終第一次結婚，有很多東西要學。」

Ben被傳媒問及跟寶兒是否已排期，他賣關叫傳媒去查查，因沒事能作隱瞞。