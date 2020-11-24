【活出自我】56歲抑鬱婦難忍丈夫AA制逾30年　買車自駕遊離家2個月走訪13個地方

▲ 內地一名婦人與丈夫長期不和，出現抑鬱，她決定開展自駕遊，為自己而活。

要好好維繫夫妻關係，互相尊重與包容很重要。內地有一名56歲婦人結婚30年來與丈夫不和，她力數丈夫的不是，包括AA制斤斤計較、吵架時打人等，令她出現抑鬱。女兒現時長大了，媽媽反思要為自己而活，決定買車自駕遊，現時已出走了約兩個月，四處遊走，更拍片分享經歷，鼓勵一眾已婚女士也要活出自我。

小氣丈夫堅持AA制

綜合內地傳媒報道，河南56歲婦人蘇敏在網絡開設了「50歲阿姨自駕遊」平台分享經歷，她與丈夫結婚逾30年，大呻與丈夫關係差，他婚後一直堅持奉行「AA制」，無論生活上的大小開支都逐筆數清楚，譬如就連蘇敏用丈夫的私家車，也要繳付油費及高速公路費用。此外，派給親戚的禮物或是新年利是，都會各自準備。

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蘇敏為家人付出，可是一直都是單向地付出，覺得丈夫只在意金錢，認為家人才不會斤斤計較。

和他住在一起，我不但不花他一分錢，我還要每天免費為他做飯、打掃衛生洗衣服，這些作為一家人是應該的，但是要經濟共同體啊！

夫妻共處一室不說話

她慨嘆難以理解丈夫，例如小時候帶女兒逛街，母女走在前面，老公總是一個人在後方；女兒上初三寄宿後，兩人就分房睡，聽到他關門的聲音，她可以出廳擁有沙發、電視的使用權，之後女兒回家居住，夫妻要睡同一房間，特意買碌架床分開睡，夫妻共處一室時也幾乎不說話。

在家更沒有地位可言，她表示「這個不能說，那個不能說」，在自己家說話都不自由。更讓蘇敏心淡的是，丈夫有時發起火來還會摔東西、打人。她數度萌生離婚想法，最後為了孩子選擇委曲求全。

為了給孩子一個完整的家，我就忍吧。只要和他在一起，我就感覺到壓抑、壓力……我不能再這樣生活下法，所以我要走出來，就自駕遊。

鼓勵婦女為自己而活

去年冬天，蘇敏無意間看到直播主分享自駕旅遊過程，發現原來還有這種生活方式，於是她開始準備。女兒之前幫助付了3萬多人民幣首期買車，自己再付1萬多首期，之後靠自己去供車。同時，她買了帳篷，帶了食材、煮食用具、發電裝置等必需品就出發，離開鄭州，至今約2個月了，她已去過13個地方，包括昆明、麗江、大理等，她享受露營及親親大自然生活，計劃將去海南。

蘇敏的短片愈來愈多人關注，尤其一眾媽媽、人妻，蘇敏鼓勵她們要勇敢為自己而活！

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責任編輯︰王明芳