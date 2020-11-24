【自助餐優惠】Hotel ICON唯港薈重推和牛薈brunch自助餐　聖誕新年限定場次早鳥優惠85折

▲ 唯港薈和牛薈自助早午餐，會於聖誕及新年期間載譽歸來。（酒店提供）

臨近聖誕，各大酒店餐廳或食肆都紛紛推出聖誕新年自助早午餐優惠。位於尖東的Hotel ICON唯港薈，早前曾推出4場秋季和牛薈自助餐，大獲好評，酒店決定於聖誕及新年期間多個特選日子，再度加開場次，滿足一眾和牛控。

▲ 廚師團隊利用油花細密的頂級和牛，創作出一系列美味菜式。（酒店提供）

和牛薈自助早午餐選用一系列油花細密的頂級和牛入饌，如配上軟糯米飯及細切葱花的前菜炙燒和牛壽司，啖啖都充滿誘人油香。而主菜燒和牛就選用特上和牛，香烤過後帶淡淡焦香，肉軟嫩多汁，配上紅酒汁或香草牛油汁，讓人齒頰留香。

▲ 三色和牛漢堡飽（酒店提供）

三色和牛漢堡包則有3款口味，包括蘑菇芝士、焦糖洋葱燒烤醬及煙肉生菜，滿足不同漢堡迷。

甜品亦不失色，以芒果做主打，如芒果芝士泡芙，酸甜果味與芝士香氣兼備。客人可同時品嘗多款人氣The Market東南亞風味主菜及海鮮冷盤，以及無限添飲紅白餐酒、果汁及汽水。

▲ 芒果芝士泡芙（酒店提供）

而惠顧自助餐的客人，更有機會獲得KEF EGG Duo 數碼音響系統1套（價值$2,980）或KEF MUO 藍牙揚聲器1套（價值$1,980），讓視覺及味覺有雙重享受。

於11月30日或之前預訂並繳交全數款項的顧客，更可享85折優惠，須另加一服務費。

唯港薈和牛薈早午餐自助餐

日期：11月29；12月5、6、20、31日及2021年1月1日

時間：11:45am-3pm

地點：尖沙咀科學館道17號唯港薈1樓Silverbox宴會廳

價錢：成人$760、3至11歲兒童$530

記者︰黃依情