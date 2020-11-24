【新手爸媽】沒請工人親力親為湊女 羅力威自爆有產後抑鬱：對喊聲很反感

▲ 羅力威自爆有產後抑鬱。

雨僑與羅力威今年8月「升呢」成為父母，Harper至今已經3個多月大。羅力威在IG上分享過去3個月來新手爸爸的心路歷程，他指自己從照顧太太到照顧女兒，起初對女兒的哭聲反感，更自爆自己患上產後抑鬱，但經過3個多月的努力，他現在已經可以見招拆招氹女兒笑，並且形容「我地順利過關成為書僮喇」，鼓勵其他新手爸爸都要加油。

雨僑今年8月生下女兒，受今年新冠肺炎疫情的關係，雨僑和羅力威沒有聘請工人姐姐，也沒有請陪月，夫婦二人在家人的幫助下親力親為地照顧女兒。轉眼間，女兒Harper至今已經3個多月大，夫婦二人都有女萬事足，經常在社交網站上分享湊女經。

羅力威則在社交網站上分享過去3個月來的新手爸爸心路歷程，指照顧女兒是日以繼夜、不能收工的工作。

每隔幾個鐘醒一醒，次次唔定時同唔知搞幾耐，永遠無收工，黎（來）到兩個幾月佢已經可以訓到9-10個鐘，可能知爸爸媽媽辛苦體諒我地（們） ，又可能天父保守，總之依家夜晚就收得工。

他更自爆自己患上產後抑鬱，對女兒的喊聲很反感。

關於產後抑鬱我都唔係好知係乜，不過我估我其實中咗少少，老婆話番我知，我理解我既（嘅）情況係，對喊聲好反感，同唔理智既（嘅）人（bb）溝通唔到既（嘅）時候，而你無地方發洩，因為你連鬧交都無對手，而咁簡單既（嘅）食奶訓（瞓）覺道理點解唔明。

不過，經過努力後，他指自己已經可以見招拆招氹女兒笑，更感激湊女過程中有親人幫忙，又可以彈琴宣泄情緒，更笑言自己睡少些兼吃少些當減肥，最後他說：

IG典型懶係野（嘢）格言，唔好覺得湊b感到沮喪失敗，因為最後見到個b望住你笑，也就是場仗大獲全勝之時，最後，男人老狗無咩好講，爸爸們加油。

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男人也會有產後抑鬱

根據醫管局資料，男人也會有可能患上產有抑鬱。男人有產後抑鬱，通常是面對自己成為父親後及照顧初生嬰兒的轉變和壓力，產生的負面情緒無法得到舒緩或釋放，與產婦不同，男人不會哭鬧，但可能會出現情緒低落、發脾氣、缺乏動力、疲倦和失眠，建議若出現相關情況要及時求醫診治。

責任編輯：王明芳