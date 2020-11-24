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【新冠肺炎】美容業界憂再被勒令關閉停業　邵家輝引述張建宗指業界毋須過慮

社會 13:18 2020/11/24

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續反彈，港府下午將公布收緊社交距離措施，對於有指政府擬再勒令美容處所關閉停業，立法會批發及零售界議員邵家輝引述政務司司長張建宗表示，美容院情況與現時爆疫的跳舞群組情況不同，業界早前加強措施後亦未見確診個案，呼籲業界毋須過分擔心。

行政長官林鄭月娥提到有需要收緊現有社交距離措施，集中關閉室內處所，多涉及脫口罩及人群聚集、身體接觸的處所，今日稍後食衞局將發出有關指令。詳情請見【下一頁

立法會批發及零售界議員邵家輝表示接獲美容業界反映，憂慮港府將再度勒令美容業處所關閉停業，昨晚即聯絡政務司司長張建宗，並引述張建宗指當局現正採取精準抗疫措施，針對個別出現爆發的業務處所作出管制，形容美容院情況與現時爆疫的跳舞群組情況不同。

邵家輝引述指，業界早前加強措施後亦未見確診個案，呼籲業界毋須過分擔心，繼續緊守崗位，做好防疫措施；又籲業界支持政府的「安心出行」計劃，為自己美容院所申請二維碼，鼓勵每位訪客利用「安心出行」程式掃描記錄，協助當局有需要時使用有關資料。

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責任編輯：陳正怡

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