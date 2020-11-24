《禁蒙面法》終極上訴　《緊急法》如同核彈發射器

▲ （林宇翔攝）

行政長官會同行政會議去年透過《緊急法》訂立《禁蒙面法》，引發多名立法會議員及梁國雄提出司法覆核，上訴庭早前裁定《緊急法》及《禁蒙面法》中的部分條款合憲，申請人及政府雙方分別向終審法院提出上訴，案件今（24日）開審。代表議員一方的資深大律師李志喜陳詞時形容，《緊急法》賦予行政長官會同行會毫無約束的權力，好比一個核彈發射器發放出無限核能。

代表24名立法會議員一方的資深大律師李志喜今針對《緊急法》及《禁蒙面法》的合憲性作出陳詞指，《緊急法》屬殖民地時代的過時法律，當年殖民地政府與現時香港特區政府所面對的情況已有所不同，1997年過後，《基本法》18條已列明香港特區政府在緊急狀態下的應對方法，因此殖民地政府與香港特區政府所需的緊急權力已不一樣。李直言，《緊急法》賦予行政長官會同行會毫無約束的權力，好比一個核彈發射器發放出無限核能。

李續指，《基本法》56條中提及的緊急情況措施，亦不包括立法，反而《基本法》72（5）條則列明立法會主席有權應行政長官的要求召開緊急會議。因此即使政府認為有需要訂立《禁蒙面法》，《基本法》已有相關條文賦予行政長官迅速行事的權力，若行政長官會同行會的立法權力不受限制，將違反《基本法》。

首席法官馬道立質疑，條例已訂明行政長官會同行會只可在危害公安的情況下運用該權力，反映權力並非無限制，但李指出危害公安的情況並無客觀定義。

李又指，《禁蒙面法》草草於9小時後生效，若一個人早上上班時戴上面罩，而他又未有留意新聞，下班時可能已因觸犯《禁蒙面法》而被捕，常任法官李義質疑該人士應有合理辯解，李回應指那他可能會被控以阻差辦工。

李指出，《緊急法》讓行政長官會同行會在欠缺立法會及法庭制衡下立法，即使行政長官會同行會只能在危害公安情況下運用權力，但危害公安的定義全屬主觀看法，因此有濫用權力的風險。李又指，經過立法會的立法程序，議員及公眾才可參與，相反，在行會中立法就如黑箱作業，因為行會成員需受保密制及集體負責制所約束。

李又引用政府早前為對應疫情而緊急立法的《預防及控制疾病條例》下的附屬法例，禁止食肆全日堂食，有關附屬法例更加於短時間內立即生效，結果就是引致工人需於傾盆大雨下在跟邊進食，這就是繞過立法程序而立法的後果。

名譽資深大律師陳文敏則就《禁蒙面法》的合憲性作出陳詞。陳指出，他們不爭議《禁蒙面法》3(1)(a)條針對非法集結中，需要移除蒙面工具的要求，但在3(1)(b,c,d)條中所指的未經批准的集結，及《公安條例》下的公眾集會和遊行中，亦需受《禁蒙面法》所限制，則對基本人權造成不合比例的侵犯。

陳指出，《禁蒙面法》3(1)(b)條的犯罪元素中，甚至沒有訂明犯罪人士需配戴防毒面罩，單憑以頸巾掩面以觸犯條例，條例亦沒有要求執法人員需證明犯罪人士有意圖掩飾身份。陳又指，未經批准的集結，亦可以是完全和平的集結，而在2019年6月至10月期間的103個獲警方發出不反對通知書的公眾集會中，當中7成亦全程和平不涉暴力。

首席法官馬道立質疑，當中3成最終演變成暴力集會，比例並不算低，而且所涉的均屬極端暴力，在執法人員在集會轉趨暴力的時候，才宣布所有人需移除面罩，做法似乎並不可行。陳指出這關乎是否合比例的問題，現有《禁蒙面法》卻限制了所有公眾集會、所有人士，甚至只是在集會附近的路人亦受規限，但常任法官李義則認為，《禁蒙面法》是預防性質。案件下午續審。

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記者：楊詠渝