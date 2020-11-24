【KO頭痕】乾燥頭痕抓癢可致敗血症死亡　皮膚科醫生教6招紓緩頭皮搔癢

▲ 林醫生又指出，如果患者頭痕伴隨紅腫情況，或者持續3天以上沒有好轉就應該要求醫。

相信好多人在疫情百業蕭條下都好頭痕，如今時值秋天，原來更會痕上加痕！皮膚科專科醫生林嘉雯指，由於天氣轉變，天氣乾燥，頭皮會變得敏感，更易受外界刺激，因此不少人在秋天都會突然頭部痕癢。

當頭皮變得敏感時，就會產生不同的頭痕成因，最簡單的是因應天氣變化而致的純粹頭皮乾燥，其他感染情況則包括：

①異位性皮炎（又俗稱濕疹）：症狀是皮膚乾燥、發紅、甩皮，頭皮增多。

②銀屑病：頭皮滿布銀色皮屑，頭皮增多，一塊塊地掉下來，髮綫位置尤其明顯。

③脂溢性皮炎：皮膚發紅，頭皮增多，同時臉部皮膚多油脂，眉及鼻翼兩旁位置有可能同時發紅及甩皮。

④毛囊發炎：帶有紅腫痛或痕癢的頭瘡。

⑤真菌感染：有一塊或多塊面積的發紅發癢斑塊，很多時亦伴隨脫髮情況。

二次感染致永久脫髮

林醫生指出，以上情況都由輕微至嚴重都有可能，情況較嚴重的話，患者或會因為痕癢以致不停搔癢，抓傷皮膚，細菌有機會入侵皮膚，引起二次細菌感染，留有疤痕及永久脫髮問題，惟最嚴重時可導致細菌入血，引起敗血症致死亡。

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除了不要瘋狂抓癢，她亦提醒頭痕患者不宜用過熱的水洗頭，令本身已經發炎的頭皮問題更加嚴重，溫度最好在攝氏37度以下。另外，過度轉換洗頭水，亦有導致頭痕的潛在風險。惟她指，患者不需要盲目戒口，但食辛辣或過熱食物時有機會出汗而引致頭痕，有此情況人士就需要減少進食。

▲ 洗頭時，水溫最好在攝氏37度以下，過熱的水會使頭皮更乾燥，甚至灼傷頭皮。（iStockphoto圖片）

林醫生又指出，如果患者頭痕伴隨紅腫情況，或者持續3天以上沒有好轉就應該要求醫。「每個頭痕的問題都要找對原因，對症下藥才是上策，若果尚未找到原因，也盡量不要抓傷頭皮，因為這樣只會令病情惡化。患者可以嘗試敷上浸過冷水的毛巾或冰墊，輕按在痕癢的頭皮上，達到止癢效果，小朋友亦可以嘗試這個方法。另外一些止痕藥物，例如口服抗組織胺也有止痕作用。」

零矽產品並無幫助

有坊間偏方認為，若遇上頭痕問題，可將洗頭水稀釋一半作為紓緩。林醫生指這其實不可行，反而應該盡量選擇一些成分溫和，標榜適合敏感肌使用，甚至做過皮膚測試的洗頭水會較好。

如果純粹頭皮乾燥，而不涉及發炎或感染，那麼選擇洗頭水時有何要注意的地方？標榜零矽產品又是否比較好？「在選擇洗頭水時，應注意使用成分簡單及較滋潤的洗頭水，最好做過皮膚測試適合敏感性皮膚人士使用，避免致敏成分。容易致敏的防腐劑成分，例如可釋放甲醛的成分Diazolidinyl urea、2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol、Imidazolidinyl urea、甲基異噻唑啉酮（MIT）、甲基氯異噻唑啉酮（CMIT）以及起泡劑（SLS）。」

▲ 塗橄欖油可防止頭皮乾燥。（iStockphoto圖片）

至於矽，其實是對人體與環境都無害的人工合成油性物質，主要功能是填補髮絲角質層的罅隙，創造順滑的觸感。

減少頭皮皮脂流失

林醫生列出以下減少頭皮皮脂流失的方法，紓緩頭皮乾燥情況，大家不妨參考。

1．洗頭時，水溫不可過熱，溫度要攝氏37度以下，太熱的水會使頭皮更加乾燥，甚至灼傷頭髮、頭皮、皮膚。

2．護髮素或造型產品不應塗在頭皮上，只用在頭髮，在使用之後必須要徹底清潔。

3．戶外活動時，戴上太陽帽保護頭皮。

4．風筒吹頭髮時溫度不宜過熱。

5．減少任何染電頭髮。

6．增強頭皮水份油脂，例如在洗頭前，塗橄欖油在頭皮上，等待15分鐘才沖洗。

記者：陸明敏