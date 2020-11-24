菱電高層曾勸周星馳向于文鳳付分手費　形容于為周付出10年青春

▲ 菱電發展副主席胡亮明今到高等法院作供。（林育慧攝）

影星周星馳遭前女友于文鳳追討分紅案件今（24日）於高等法院續審。時為天比高發展項目經理的菱電發展副主席胡亮明今出庭作供，胡曾於證人口供提及，他曾勸導周，指于付出最好的10年青春，周應照顧于，履行部分付款。胡供稱曾向周提及向于付分手費，胡亦指周曾提及會將賺得的投資分10%紅利給于，但沒有提及須由于提議的投資。

原告于文鳳；答辯人周星馳。原告傳召菱電發展副主席胡亮明作供，胡指約於2004年認識周及于，當時由地產代理問介紹，並問及他是否有興趣發展天比高項目，之後經常與周會面，後期與周經常出席社交場合包括飲酒及食飯。

胡指與周以聯營方式發展天比高項目，由菱電作為項目經理。胡指周最初擬出售兩間屋，兩間則自用。胡解釋當時自己並不會入住，而是用作家族或招呼朋友用，周則於2004年已表示用作自住的。

胡指因項目由周介紹，故周可於獲優先權選屋，最終周選了12號屋。胡指周選12號屋基於屬單邊位置及擁有較多泊車位置，私隱度較高。

惟胡指周並非經常居於12號屋，因此對自住說法有保留。胡指有關12號屋由于處理裝修事宜，胡形容裝修不似一般示範屋，擁有個人風格，直至2011至2012年周搬入獨立屋。胡至由2004年始周表示12號屋自用，直至周搬入獨立屋期間亦沒有改變自住的想法。

于早前於庭上提及，擬將天比高項目出售予地產商。胡供稱當時有地產經紀找生意，指有大地產商擬尋找屋自住，胡認為不妨可以聽取意見，「聽下出咩價」，但周從來沒有討論過出售12號屋。

胡指項目完成後，曾於其10號及12號舉行派對，當時約有14至16人。胡指當時天比高獲得2008年建築大獎，許多朋友希望參觀，胡亦希望介紹朋友予周認識，故於12號屋亦曾舉行1至2次派對。胡指許多朋亦希望認識周，加上項目高調，胡坦言欲名利雙收，「想響朋友面前威下」，故於獨立屋舉行派對。

胡供稱，周曾向他提及經于協助的投資項目賺錢的話，會分10%紅利給于，但沒有提及須經于提議的物業投資項目，亦沒有使用餽贈字眼，只提及「應承咗10%bonus（紅利）俾于小姐」，因于小姐是周的女友。

胡於證人口供提及曾勸告周，以其法律知識理解，天比高12號屋是有利潤的。周與于一起這麼長時間，于一直協助周，將最好的10年青春給他，所以周應照顧于，應該履行部分付款。胡供稱當時向周指應付于「分手費」，並非使用「掟煲費」字眼。聆訊明（25日）續。

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記者：林育慧