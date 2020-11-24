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【新冠肺炎】city’super新城市廣場店員工初步確診　分店停業直至另行通知

社會 14:12 2020/11/24

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

city’super新城市廣場店員工初步確診。（資料圖片）

city’super今日（24日）於社交媒體上發文指，接獲衛生防護中心通知，city’super新城市廣場店有員工於11月23日初步確診。

發言人續指，為保障員工及顧客之健康及安全，已即時安排專業清潔公司徹底清潔及消毒全店；有關店鋪將暫時停止營業直至另行通知，並會監察每日最新狀況，及密切留意所有營運員工之健康狀況，適時向有關部門作出通報及適當營運安排。

鑑於近期新型冠狀病毒疫情於社區持續，為保障員工及顧客的健康及安全，全線店鋪已加強以下防疫措施。

  • 所有顧客進入店鋪前必須配戴口罩
  • 嚴格遵照衛生署指引，如有顧客佩戴家居檢疫監察手帶，我們會勸喻該名顧客離開，並通知有關部門
  • 所有員工每日上班前必須量度體溫
  • 所有員工於工作期間必須佩戴口罩
  • 經常使用酒精搓手液清潔雙手及勤洗手
  • 全店加強店內清潔及消毒

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記者：郭家穎

 

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