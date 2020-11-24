【育兒心得】職業治療師媽媽教4款居家親子遊戲　增視知覺技能提升學習自理能力

▲ 現為幼兒職業治療師的Crystal指出，視知覺技能可以提升兒童學習及自理能力。

現為幼兒職業治療師的Crystal指出，視知覺（Visual Perception）在小朋友學習及日常生活中扮演着重要角色，提升其技巧亦有助提升小朋友的學習和自理能力。因應疫情期間不時停課，她特意開設fb專頁「雙翹與職業治療師媽媽」，與家長分享育兒心得和自創遊戲。

在職媽媽Crystal從事幼兒職業治療師十多年，服務對象主要是學前幼童，現時育有6歲兒子和4歲女兒。她指出，其實小朋友也有「職業」。「指的是他們作為『學生學習』、『在家自理』以及『與他人遊戲時』的不同角色，職業治療師會因應其困難和需要，設計不同的治療活動，提升其自信心和獨立能力。」

▲ 現時Crystal與孩子也有在YouTube拍片及設立名為「雙翹與職業治療師媽媽」的Channel，不妨多看看她設計的小遊戲。（受訪者提供）

何謂「視知覺」？Crystal解釋：「知覺（Perception）即指人如何察覺及了解周圍的事物，而視知覺則指人如何看見或辨識物件的特質，例如大小、形狀、顏色等，透過視覺接收器（眼睛）接收外界信息後，會傳送到大腦處理及轉化成有用的資訊，再指揮身體作出適當反應。視知覺發展遲緩的孩童在日常生活中或會經常穿錯鞋子、將衣服穿反，以及在畫圖、閱讀、拼字等方面出現困難。」

視知覺可分7個類別

1.視覺區辨

這是分辨影像或物件細節的能力，例如形狀、大小、顏色等異同之處。這能力在嬰兒期萌芽，在學前期因接觸文字、親子伴讀等，逐漸發展成熟。視覺區辨對小朋友的閱讀十分重要，有助分辨b、p、d、q，或者「力」、「刀」等相似的字，或從兩幅圖中分辨圖形異同。

2.視覺記憶

記憶是將知識或影像接收、儲存及找回的過程，而工作記憶除了能於短時間內把信息記住，也能同時將之轉為長期記憶，再於需要時讓當事人於大腦尋獲資訊。例如透過重複練習，可在默書時串出英文生詞。視覺記憶是記憶力類型之一，可將視覺經驗或影像儲存及找回，並對日常生活及學習很重要，尤其是閱讀、串字及抄寫。如小朋友的視覺記憶能力較弱，會難於記生詞或字詞次序。

3.視覺空間關係

視覺空間指的是人與人、人與物、物與物間的距離和位置關係，於日常生活涉及的範圍很廣，例如分辨上下前後左右、抄寫時在格子內或綫上、正確穿衣穿鞋、踢波時可掌握與波的距離及準確踢中等，這能力較弱的小朋友，抄寫上會有困難，例如不整齊、寫錯位置，反轉字母等。

▲ 放假在家就會與孩子玩親子遊戲，從日常中提升他們的學習能力。（受訪者提供）

4.物體恒常

這能力可令人準確辨認出物件，即使顏色、大小、角度及位置改變。例如一張倒轉的小狗圖片，在觀看者的腦海中會自動較正，並讓當事人認知這是小狗。能力較弱的小朋友，或會無法分辨印刷和手寫字體，認不出相似的地方或物件。

5.視覺順序記憶

這是進階版視覺記憶，可讓人順着正確次序記住一連串的東西，如數字、物件、圖案及文字等，像做加減數不會將「15減4」看成「51減4」。

6.主體與背景辨別

此能力可讓人在複雜背景中，辨認出物件，例如要找某個物件，這物件會變成主角，其他東西則變成不相關的背景而被忽略。例如在亂七八糟的枱面不用動手可找出鉛筆，或在文章找出重點。能力較弱的小朋友，會經常找不到玩具，讀文章也感困難，因為很難找到想要的答案。

7. 視覺完整性

這可讓人就算接收到不完整的物件、圖像或文字，不 用理解當中細節，都可將其影像化成整體，從而達到正確認知。例如看書不用再去思考「A+P+P+L+E=APPLE」，只看一眼就知整體是APPLE。掌握這能力，可提升小朋友閱讀的流暢度。

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4款家居小遊戲提升能力

Crystal指，這7個能力在小朋友六、七歲時會慢慢成熟，因此掌握能力的黃金學習期是在學前階段。但她提醒家長，有讀寫困難的小朋友，通常視知覺能力較弱，但絕不等於讀寫障礙。Crystal又分享了自創的4款簡單家居小遊戲，以助提升這7項能力。

遊戲1：猜猜是甚麼

家長可遮蓋字或形狀部分，讓小朋友思考並寫出或畫出。4歲童可試3至5個形狀，6歲就可試7個字母以內的生字。遊戲可訓練視覺完整性和視覺順序記憶。

遊戲2：小小設計師

家長用平板電腦拍下模型相片，讓小朋友模仿拼砌，訓練視覺空間。進一步可讓他看另一幅置換了組件的模型相片，尋找不同之處，可訓練視覺區別。進階版，可讓小朋友看10秒之後關上熒幕，憑記憶重砌，可訓練視覺記憶。小朋友之間都可考對方互動。適合4歲或以上孩童，惟進階版較難，家長可根據其能力調整。

▲ 她指出，「視知覺」在小朋友學習及日常生活中扮演重要角色。（受訪者提供）

遊戲3：跟着箭咀走

遊戲有兩個玩法，第一，下行跟隨上行轉動箭咀方向，可訓練物體恒常和手部肌肉 ，箭咀可以圖案或貼紙取代。進階版可遮住上行，讓小朋友憑記憶轉動，數量可減至2至3個。第二，則是在家鋪地墊，讓小朋友按箭咀方向前後左右跳動，可訓 練視覺空間關係和眼腳協調。

遊戲4：家居小偵探

小朋友需要在家找出附合指示形狀的物件，可訓練主體與背景辨別。活動讓孩童發揮創意，尋物件不同的角度，並讓親子發掘生活小趣味。

記者：陸明敏