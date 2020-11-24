周梓樂死因研訊續　消防指傷者頭部無傷痕手腳屈曲

▲ 消防隊目黎偉傑。（經濟日報記者攝）

去年11月4日科大學生周梓樂疑於將軍澳尚德邨停車場墮樓後去世，死因研訊今（24日）續訊。消防隊目黎偉傑供稱，事發時獲1名男子告知有人墮樓，他其後在停車場行人路發現傷者，當時地面近死者頭部處有血跡，而傷者頭部沒有表面傷勢，但口、鼻及耳皆有血跡，他與同事為傷者翻身後，傷者手腳有屈曲活動，惟傷者視線沒有焦點。

消防隊目黎偉傑供稱，他駐守於寶林消防局，於2019年11月4日凌晨零時43分，消防局接獲尚德邨尚智樓停車場的自動警報，受控制中心指派，他與另外4名消防員登上細搶救車，沿寶康路前往該停車場。

黎指，當時控制中心亦派出了1輛升降台消防車，他們分別採用兩條不同路線前往該停車場，因為得悉該停車場附近有聚眾情況出現，他們希望至少其中1輛消防車可盡快到達現場。

黎續供稱，當細搶救車到達唐明街時，他發現路上有雜物，他著同事下車清理，當細搶救車到達唐明街及唐俊街交界，鑑於路口兩旁分別有防暴警員及示威者，他著司機沿唐明街折返及停泊在寶康路1個巴士站，他與3名消防員再從廣明苑藍球場旁邊進入尚德邨，前往該停車場的消防控制室。

黎續指，在停車場的消防控制室，他們與升降台消防車上的5名消防員會合，而他的上級詹sir作為指揮，指派各人到停車場各層檢查，他與同事黃康杰到2樓沿車路巡視，及後行至通往2樓高層的盡頭時，1名穿深色衣服及戴口罩、身高約1，75米的男子出現及告知「有人跌咗落樓呀！」。

黎指他隨即回應「係邊度墮樓？發生咩事？位置邊度？」，該男子沒有回應，但用手指向2樓低層。黎指他遂與黃跟隨該男子的指示前往，行約15米後，於2樓車位後的行人路上發現傷者，當時身穿黑衣的傷者伏在地上，而車位與行人路之間由矮石牆隔開。

黎供稱，當時他跨過矮牆及接觸傷者，他嘗試與傷者對話，但傷者沒有回應，當時傷者所戴的口罩有呼吸起伏，而地上近傷者頭部處及傷者面部亦有血跡，他著同事照顧傷者及通知詹sir，並要求同事支援及調派救護車。黎指當時有市民行近，他亦著他們尋找現場的義務急救員幫助。

黎續供稱，他具有消防處先遣急救員資格，他用電筒照及用手摸傷者頭部，檢查發現傷者頭部沒有表面傷勢，但傷者口、鼻及耳都有血跡，而頸椎亦沒有異樣，他與同事為傷者翻身，翻身後傷者手腳有屈曲活動的情況，惟他嘗試與傷者溝動時，傷者沒有回應，而傷者眼睛半開，但視線沒有焦點。

黎續指，他其後借用義務急救員的剪刀，剪開傷者上衣及檢查其胸口，但亦沒有發現，而傷者盆骨亦穩固，惟當時傷者心跳不穩定。

黎又供稱，其後環境一度嘈吵，有防暴警在牆外出現，他告知對方「我哋救緊人」，便沒有再理會對方，而防暴警亦沒有跨過牆，他及後獲詹sir告知救護車到場，遂前往接觸及引領救護員，在路上他亦向救護員匯報傷者情況，其後傷者交由救護員接手。黎指當日沒有被人或警員阻礙工作。

陪審團問及黎，認為傷者傷勢如何造成。黎指不清楚，但有機會是撞到。陪審團又問及黎是否知道地上血跡來源。黎指，相信是由傷者口部流出。

陪審團又指呈堂證物中，有圖片顯示傷者靠牆。黎指，當時傷者神智不清，手腳「撐下撐下」地向後移，他期間護著傷者頭部，直至傷者自己移至牆邊。研訊下午續。

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記者：王仁昌