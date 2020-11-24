【親子好去處】香港樂高探索中心1月25日開幕 模型拼砌達人比賽率先睇

▲ 香港樂高探索中心即將開幕。

兩粒仔是Lego迷，隨着年紀漸長，玩具漸少，只剩下Lego是不會淘汰的。日前被邀請觀摩香港樂高®探索中心模型拼砌達人比賽，我們當然樂意參加。疫情前我們在日本放暑假，到大阪的Lego Discovery Center，兩粒仔已經玩到唔願走，今次可以參與香港Lego Discovery Center舉辦的節目，他們當然超級興奮！

我本來以為這個賽事會相當嚴肅，參賽者會靜靜地專注創作他們的比賽作品，當我到達現場的時候，卻和我預料的剛剛相反。

首先比賽是在半島酒店進行，踏入半島的時候，已經被濃烈聖誕氣氛的佈置吸引，心情已經被感染輕鬆下來。￼當進入比賽場地的宴會廳，又是另一種愉快親切的熱鬧氣氛，會場到處充滿隨手拿到的Lego積木，參賽者坐在不同的Lego顏色圓桌，小朋友可以四處走給參賽者意見，參賽者又會接受孩子的想法，把之融入他們的比賽作品中。

我的小兒子更成為當日比賽冠軍King Leung的其中一個小幫手，當三局最後一局的比賽環節，參賽者要砌出一個他們的理想Lego樂園，這位相當孩子友善的參賽者，把重任交給跑到他身邊的孩子粉絲們，讓孩子提出他們喜歡的Lego樂園意見，然後把它砌好實現出來。

在場觀察，全部小朋友們都十分落力幫手比意見及替參賽者拿需要的Lego積木，我沒有想像過參賽者可以是那麼友善，而比賽亦可以那麼熱鬧和融洽！

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其實今次除了是模型拼砌達人 (Master Model Builder)比賽，亦是宣布香港樂高®️探索中心的開幕日期，Lego迷記住啦，2021年1月25號香港樂高®️探索中心將會開幕，現在還推出期間限定的節目主題套票，反正假期很多人都出不了國，都要留在香港找節目，￼￼￼ 節目主題套票應該是不錯的家庭聖誕禮物。

￼如果有興趣知道詳情，可以看看以下連結及香港樂高探索中心FB Page

文章獲我家孩子不上幼稚園授權轉載。