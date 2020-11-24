【張敬軒演唱會】軒仔透露工人姐姐身世　成為早餐KOL背後原因感人

▲ 張敬軒繼續拿拉尼保持社交距離。

《張敬軒X香港中樂團盛樂》昨晚第二場， 有馮韻謙、 鄭欣宜、Dear Jane、湯怡、李靖筠、陳家樂、容祖兒媽咪等到場支持。軒仔於第四部份，換了一件黑色新西裝，前後都隱若透明，軒仔又講出近日大紅的工人姐姐身世。

軒仔於第四部份，換了一件黑色新西裝，前後都非常性感，出場引來觀眾嘩聲。他對觀眾笑說，「成晚背脊涼浸浸，哈哈。」又叫觀眾幫他影相留念。

最抵死是軒仔早餐KOL再上身，不單大爆屋企「遮遮」的由來，稱:「這個背脊一粒瘡都冇 ，便是日日食白粥和麵包得來！我直情開始食到有妊娠紋！」觀眾笑聲如雷，軒仔無奈謂:，指「遮遮」掌聲比他更多。

▲ 軒仔將工人姐姐的早餐相放上舞衣。

關於「遮遮」的身世，軒仔指姐姐曾經長時間在台灣工作，識80%國語，一心想她照顧來港一同生活的父母，「我爸爸媽媽不識英文，同事叫vincent，會叫人溫神，所以打算請識國語姐姐照顧，可惜因為疫情關係，父母來港計劃一再拖延，我們已11個月沒見面，只能通過視像傾電話。」

這一年軒仔跟父母分隔，家庭幾位親人離世，小狗生病確疹漸凍症， 工作受到不少考驗，他指：「很時不知自己有沒工開，音樂道路上何去何從....有位歌迷去年買了票，今年離開了來不到。我不佢其家人今晚有否來，希望他在天之靈 ，聽到我們今晚歌聲。讓我們知道，幸福不是必然。」

▲ 換上黑色透視西裝。

軒仔指：「做人不可以一直給情緒干擾，不可以每日將開眼睛，只有傷痛 ，所以我開始把每日早餐post 上網。開始時沒特別意思，只是分享，所謂一個知名歌手的早餐，分分鐘不夠你們早餐好。但後來好多朋友留言，今日工作不開心，看完我留言好很多....」

他指：「生活、時勢不夠好， 就要自己找一些快樂及滿足感，慢慢就會發現身邊其實擁有好多愛，同時你亦可以令身邊人感受到愛，這樣我們才可以為社會帶來改變。 」

軒仔稱：「你們謝我的早餐post，我反而榮幸可以通過我的不幸為大家帶來如此娛樂。只要大家開心，我就開心。」語畢獲得全場掌聲。