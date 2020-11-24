【超級巨聲】何雁詩晒幸福搶胡鴻鈞鏡　「巨聲幫」吳業坤+馮允謙再聚首

▲ 四位「巨聲幫」再聚首。

「巨聲幫」幾位人氣偶像胡鴻鈞（Hubert）、馮允謙（Jay）、吳業坤（坤哥）及何雁詩（Stephanie）早前齊商場拍攝聖誕AR遊戲互動短片。幾位老友久未聚首，一見面「雞啄唔斷」，令現場音量分貝急升！

拍攝開始時，四位老友展露鬼馬一面，於綠幕前鬥擺出chok爆甫士搶鏡，Hubert最為純熟，一舉手一投足都chok到盡頭，其餘三位即笑爆說睇到打冷震！

Hubert知大家都是好朋友，說笑挑戰眾人看誰的pose最chok！ Hubert表示這次拍攝非常好玩，因為是互動短片，要幻想粉絲玩遊戲時會擺出甚麼甫士與他互動，然後才決定自己要做甚麼動作，非常有挑戰性。

▲ Hubuet擺chok甫士。（圖片：MCP新都城中心）

拍攝當日Stephanie仍於籌備婚禮的最後階段， 不過Stephanie沒有半點疲態，還以幸福滿瀉的甜美靚出重圍。她卻投訴拍攝大合照時，站在幾位比她高一個頭的大男孩旁邊非常有壓逼感。幾位男生玩得興起時更擺出圍抱她的動作，直言逼到透不到氣，他們卻樂在其中！

拍攝完畢之後，4 位「巨聲幫」成員都表示，希望再約一天再聚首去玩。