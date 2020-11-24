未補價居屋分租計劃明起重啟　將不設申請期限

▲ 未補價居屋分租計劃明起重啟。（資料圖片）

房協公布將於明天(25日)重啟「未補價資助出售房屋—出租計劃」（出租計劃）的租戶申請，並且不設申請期限。

房協於2019年推出「出租計劃」改善措施，容許房協及房委會轄下適用資助出售單位的合資格業主，將其未補價的單位或睡房，出租予正在輪候公屋的合資格人士，作為「暫租住屋」。

截至今年11月20日，「出租計劃」共收到453宗業主申請，並已發出371張「業主證書」。上一輪租客申請於2019年12月截止，申請期內共收到506宗租客申請，至今已發出255張「租客證書」。計劃暫時共錄得46宗租務成交個案。

房協總監（物業發展及市場事務）楊嘉康表示，計劃目的是善用現有房屋資源，為有需要的市民提供過渡性住屋選擇，協助他們改善生活環境。計劃反應理想，今次重啟租戶申請，可讓更多合資格人士受惠。

「未補價資助出售房屋—出租計劃」業主申請資格：

申請人必須為指定房協或房委會資助出售單位之業主及所有聯名業主（如有）

交表當日持業權10年或以上（以簽署單位的轉讓契約當日起計）

單位未補地價。

「未補價資助出售房屋—出租計劃」租戶資格：

家庭及高齡單身人士輪候公屋3年或以上、單人申請者輪候公屋6年或以上

遞交申請表當日起直至獲發計劃的「租客證書」當日，必需無在香港擁有住宅物業、未曾獲編配公屋單位、和符合申請公屋資格

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記者：陳梓蔚