【袁張聯婚】袁偉豪今娶張寶兒成億萬駙馬 新郎哥Ben簽字後進駐7千萬愛巢
娛樂 15:38 2020/11/24
TVB藝人袁偉豪（Ben）與張寶兒（Bowie）拍拖3年，去年9月Ben向女友求婚成功，二人今年5月二人並聯名買下清水灣傲瀧共組愛巢。今日（11月24日）袁偉豪和張寶兒在新居簽紙結婚，晚上將會跟親友舉行婚宴，寶兒正式成為袁太。
袁偉豪自去年9月宣布跟女友張寶兒求婚成功，早前二人的擬結婚通知書亦曝光，Ben和Bowie選了在今日在清水灣愛巢簽紙！
雖然事先並沒張揚，但二人簽字消息早上曝光，不少傳媒已在二人於清水灣的新居傲瀧門外等候，至下午時分，有工作人員運送相信是婚宴場地的物件到餐廳，到汽球上印有英文名「Bowie & Benjamin」。
袁偉豪與張寶兒因為拍旅遊節目而結緣，二人拍拖多年，今年更聯名以近7千萬元，購入西貢傲瀧一個2,000多呎單位築愛巢，當時有指是張父付首期作為女兒結婚禮物。
有指一對新人會在下午4時簽紙註冊，儀式過後會跟傳媒見面，晚上在會所餐廳宴客。
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不過，消息指袁偉豪和張寶兒簽字後，仍未正式在愛巢居住，不過相信今晚結婚儀式後，袁偉豪和太太會留在約7千萬豪宅愛巢，過浪漫新婚夜。
撰文 : TOPick柴犬出動