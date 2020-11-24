【袁張聯婚】袁偉豪今娶張寶兒成億萬駙馬　新郎哥Ben簽字後進駐7千萬愛巢

▲ 袁偉豪張寶兒今日簽字結婚。

TVB藝人袁偉豪（Ben）與張寶兒（Bowie）拍拖3年，去年9月Ben向女友求婚成功，二人今年5月二人並聯名買下清水灣傲瀧共組愛巢。今日（11月24日）袁偉豪和張寶兒在新居簽紙結婚，晚上將會跟親友舉行婚宴，寶兒正式成為袁太。

袁偉豪自去年9月宣布跟女友張寶兒求婚成功，早前二人的擬結婚通知書亦曝光，Ben和Bowie選了在今日在清水灣愛巢簽紙！

▲ 去年Ben向寶兒求婚成功。

雖然事先並沒張揚，但二人簽字消息早上曝光，不少傳媒已在二人於清水灣的新居傲瀧門外等候，至下午時分，有工作人員運送相信是婚宴場地的物件到餐廳，到汽球上印有英文名「Bowie & Benjamin」。

▲ 可見工作人員運送婚宴汽球進會所。（東星圖片）

袁偉豪與張寶兒因為拍旅遊節目而結緣，二人拍拖多年，今年更聯名以近7千萬元，購入西貢傲瀧一個2,000多呎單位築愛巢，當時有指是張父付首期作為女兒結婚禮物。

▲ 今日傳媒守候在二人愛巢。（東星圖片）

有指一對新人會在下午4時簽紙註冊，儀式過後會跟傳媒見面，晚上在會所餐廳宴客。

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不過，消息指袁偉豪和張寶兒簽字後，仍未正式在愛巢居住，不過相信今晚結婚儀式後，袁偉豪和太太會留在約7千萬豪宅愛巢，過浪漫新婚夜。