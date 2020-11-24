涉醫院虐打老翁　前警員辯稱工作壓力大腦內一片空白

▲ 被告林易昇。（經濟日報資料圖片）

62歲老翁涉醉酒襲警被捕，送往北區醫院病房扣留期間疑遭警員虐打，3名時任警員被控公職人員行為失當罪，其中1名31歲已離職的警員否認控罪，案件今（24日）於區域法院續審。被告自辯稱，他拍打醉酒老翁兩下因「想叫醒佢」，及後又想到正處理同案證人口供，覺得工作壓力大，「同時處理咁多嘢，個腦一片空白」。

被告林易昇（31歲）否認公職人員行為失當罪，以及否認作為交替控罪的襲擊致造成身體傷害罪。

同案首被告歐國偉（26歲）及次被告鄧文謙（25歲），昨已承認1項公職人員行為失當罪，還押候判。控罪指他們於2019年6月26日，在執行公職中作出失當行為，即於上水北區醫院一間病房內襲擊事主鍾志華。

庭上播放第3被告林易昇的錄影會面片段後，法官裁定案件表證成立。

林自辯時稱，他2014年7月入職軍裝警員，案發當天凌晨是他轉任便衣偵緝警員後第1天工作，2019年8月8日離開警隊。林解釋母親因去年反修例運動而擔心其安全等，並嘗試投考救護員或消防員等紀律部隊，故決定離職。

林稱，案發當天凌晨被指派到北區醫院調查鍾涉醉酒傷人案，他先為案中被鍾襲擊的途人錄取口供，但途人突然需要看醫生，他便停止錄口供程序。

林指鍾當時在紊亂病人休息室7A內，他為了查看鍾是否清醒而入房，次被告告訴他鍾曾經大吵大鬧、手舞足蹈及踢傷首被告。林看見首被告嘴角流血，心想不知是否要以新案處理。

林稱入房後，曾拍打醉酒老翁兩下因「想叫醒佢」，鍾喃喃自語，林靠近鍾的唇邊，之後聽到「啪」一聲，林認為是首被告以手掌拍鍾，他當時覺得首被告只是幫他喚醒老翁。林指當時低頭想，「入咗CID幾個鐘就接咗2單案」，並煩惱鍾未甦醒，所以未能作出拘捕。

林續指低頭查看電話，並留意有否上司指示，當時次被告在他對面，他聽到次被告說「做咩嘔晒啲嘢出嚟」，眼尾看見次被告扯高鍾衣服、抹鍾面上口水，而他當時「唔覺得佢過分用力」。

林及後想到自己正處理同案證人口供，覺得工作壓力大，「同時處理咁多嘢，個腦一片空白，好似電腦hang機」。林又因為長時間低頭，故抬頭看天花板，心想為何電話收不到信號，然後繼續看天花板，及後離開房間。案件下午續審。

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記者：林欣樂