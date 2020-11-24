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【防疫措施】酒吧夜總會浴室等須關閉　11月26日零時起生效為期一星期

社會 16:39 2020/11/24

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

港府再度收緊防疫措施。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情惡化，港府再度收緊防疫措施，周四（26日）零時零分起，酒吧﹑酒館﹑派對房間（Party Room）﹑浴室﹑夜總會及會址等場所須關閉，以及禁止現場表演及跳舞活動。有關措施會為期7天，至下周三（12月2日）。

梁子超稱疫情現大型網絡式爆發，倡學校停課公務員在家工作，詳情即看：【下一頁】

政府同時宣佈，所有餐飲處所的宴會（包括酒店﹑會所等）可容納的人數為最多40人，即場內最多只可擺設10枱，每枱人數上限4人；而婚宴的敬酒活動中，所有人都不准飲食，並須佩戴口罩。

政府亦要求，為酒店和旅館出租房間設定上限人數，酒店須將檢疫者及非檢疫者的房間分隔開，並採取合理措施，令檢疫人士不能離開房間，訪客不能探訪。

食物及衞生局局長陳肇始表示，現行的「4人限聚令」﹑食肆不多於4人一枱﹑強制「戴口罩令」等規例，都會維持不變。

香港體育舞蹈總會指，熱衷娛樂舞蹈者多已退休，舞池細小，而舞蹈服飾亦非次次清洗易播毒，詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳曉瑩

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