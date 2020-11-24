【新冠肺炎】10宗源頭不明個案　包括沙田海港燒鵝海鮮酒家樓面員工

▲ 今日新增10宗源頭不明個案。

本港疫情似有反彈之勢，進入第四波疫情，衞生防護中心公布今日（24日）新增80宗確診個案，包括11宗輸入個案及69宗本地感染，其中10宗為源頭不明個案。詳情即看：【下一頁】

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日新增10宗為源頭不明個案，涉及的患者分布在多個地區，包括沙田、將軍澳、北角、大圍、屯門、上水等。其中涉及一名47歲女士（個案編號：5704），為沙田海港燒鵝海鮮酒家的樓面員工。

另外，張竹君指出「跳舞群組」今日新增54個案，至今累計187人確診。詳情即看：【下一頁】

「跳舞群組」再多7個歌舞場爆疫，港府今日引用《第599J章》刊憲要求曾訪有關7間指定跳舞唱歌場所人士，須於周四(26日)或之前，接受新冠病毒檢測。詳情即看：【下一頁】

鑑於荃灣、西貢及大埔區近日有多名居民確診，為盡早發現社區中的患者並中斷社區傳播鏈，港府昨日起安排檢測承辦商前往荃灣、西貢及大埔，透過流動採樣亭及樣本瓶派發點提供免費的檢測服務。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩