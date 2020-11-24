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【在家工作】陳肇始鼓勵僱主實施在家工作及彈性上班時間　呼籲市民減少跨家庭圈聚會

社會 16:41 2020/11/24

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情反彈，政府進一步收緊防疫措施，食物及衞生局局長陳肇始、衞生署署長陳漢儀醫生、醫管局行政總裁高拔陞、衞生防護中心傳染病處主任張竹君，及醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲下午公布最新防疫措施及疫情。

食物及衞生局局長陳肇始指出，本港新冠肺炎疫情出現急劇變化，室內群組的感染引致大型爆發，近3分之1的受感染者沒有徵狀，顯示社區出現多條的傳播鏈，需要收緊各項的社交距離措施，針對性人多密集、緊密及室內的娛樂活動，酒吧、夜總會、夜店。

餐飲處所例如是酒店、宴會不可以多於40人，同時要求酒店將檢疫人士隔開。至於一般的餐飲處所不可以多於4人一枱，客人人數不可以多於座位的一半。她表示政府考慮措施時，是減低不必要的高風險的聚集，希望市民及業界理解及合作。

她指出病毒對於同住家人的感染力很強，第二代及第三代的傳播涉及私人的聚會，例如家庭之間，不同朋友圈之間的聚會，呼籲市民為了自己，亦為家人考慮，此時期守護好自己的家庭圈，減少不必要的聚會、減少外出，以及跨家庭圈的聚會，加上近日天氣轉涼，擔心長者的身體較弱，如不幸受感染，病情易惡化。

陳肇始指出當局也加強檢測工作，近日有2,800人接受強制檢測，其中驗出50名初步確診患者，她提醒需要進行強制檢測的市民，只要在特定時間交回樣本就可以，有關措施亦有彈性，提醒有徵狀的市民要立即求醫，勿到社區檢測中心或者流動採樣車，因為該服務主要針對沒有徵狀的人士。

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多名專家建議收緊防疫措施，呼吸系統專科醫生梁子超表示，本地確診個案飆升，而且出現第二及第三代傳播，疫情出現大型網絡式爆發，形容情況有如「森林大火」，呼籲各界要協助「斬斷火路」，否則「火源」滲透各階層，疫情進一步急轉直下。詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

 

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