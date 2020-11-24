【親子共讀】HKDI畢業生繪製《消失的錢袋》推理故事繪本　教育下一代建立好奇心明辨是非

▲ 香港知專設計學院（HKDI）應屆畢業生潘德恩繪製了一本繪本《消失的錢袋》。（圖片由作者提供）

繪本世界包羅萬有，父母可藉著繪本教育小朋友，並促進親子關係。香港知專設計學院（HKDI）應屆傳意設計學系畢業生潘德恩希望為下一代作出貢獻，故歷時一年繪畫和設計了一本以校園推理故事為題的繪本《消失的錢袋》，鼓勵孩子要有好奇心和質疑精神，並培養明辨是非的思考能力。

《消失的錢袋》有別於傳統推理讀物，沒有質疑精神的讀者可跳到最後查看結局。潘德恩在這本書設下重重推理關卡及兩個結局，小朋友必須認真探索、細心觀察、搜尋証據、縝密推測、作出抉擇，才能找出真相和開心結局。若然他們直接跳到最後的內容，只會看到不愉快的結局。

▲ 《消失的錢袋》色彩繽紛。（圖片由作者提供）

設兩個結局 拆解謎團尋找真相

故事以「裝著班會錢的錢袋消失了」作為事件起源，佈置了兩個佈局：如果小朋友找到錢袋後，認為事件無可疑，就會得到不愉快的結局——主人翁因為班上陸續有同學被偷錢袋而難過。

如果小朋友覺得事件有可疑，進行深入調查，逐步拆解謎團，最終會迎來開心結局——主人翁得知竊物者的苦衷，原諒了他，重拾友誼。

▲ 潘德恩希望透過《消失的錢袋》鼓勵孩子有好奇心和質疑精神。（圖片由作者提供）

潘德恩精心鋪排內容和關卡，從4個層面鼓勵孩子認真思考，培養理性思考能力、求真精神，懂得關心周圍的人、事與公共利益。

內容細節介紹︰

第一、潘德恩將《統治與教育》一書中「好奇心和質疑的精神是幫助一個人建立理性思考和判斷的基本條件」說法融入情節當中，以密封的方式包圍書中美好的結局，讀者找到錢袋後，質疑錢袋為何消失，就會意識到需要撕開紙張尋找謎底，掀開美好結局的第一章。

▲ 讀者需要撕開紙張尋找謎底。（圖片由作者提供）

第二、以狐狸、大猩猩、小猴子作為嫌疑人，利用三種動物不同的樣貌，教育孩子不能夠因為外在因素而先入為主，以偏概全，因為偏見會妨礙理解真相。

▲ 作者利用三種動物不同的樣貌，教育孩子不能以貌取人。（圖片由作者提供）

第三、以「班會錢袋」作為切入點，希望小朋友有為群體，甚至社會福祉解難的意識。好奇心不僅是為己，也可以為社會做更加多好事，解決社會逼切的問題。

▲ 故事以「班會錢袋」作為切入點，教導小朋友有團體精神。（圖片由作者提供）

第四、作者佈置兩個結局，在得出結局的過程中，可以陳述了多句不合理的句子，希望小朋 友質疑她的說法。例如作者在故事開首說找到錢袋後就沒有問題，她希望小朋友會質疑她的說法，閱讀任何書籍都保持質疑精神，因為作者認為，沒有問題並不等於真的沒有問題。

教小朋友做人不能只看表面

除了推理情節和重重關卡，作者亦帶出一個疑問給小朋友——一個人偷東西就是罪大惡極嗎？ 故事主人翁得知好友小猴子偷了班會的錢袋，因為好奇好友的行事動機，於是到他家裡看個究竟，最終發現小猴子的父親剛剛去世，他才會做出如此異常的舉動，於是原諒了小猴子。

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藉此教育小朋友做人不能夠只看表面，日後在社會中遇到曾經犯錯的人，不應該因為對方曾做錯事而帶有偏見，試抱著好奇心了解對方的犯錯因由，全面了解對方再下判斷。

由於書內的謎底需要逐個解開，才能進入下一個情節，而解密時需要撕開紙張、找道具及證據，具備一定難度，需在家長協助下才能順利完成，潘德恩盼望家長帶領小朋友學習求真。

潘德恩另一本繪本《不能忘記的事》同樣關注小朋友的成長，以校園欺凌為主題，教育小朋友互助互愛。

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責任編輯︰林綺玲