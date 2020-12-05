【TOPick診症室】乳癌是女士頭號癌症　外科專科醫生梁小蘭拆解各種乳癌篩查方法

▲ 中大醫務中心外科專科醫生梁小蘭講解乳癌篩查。

預防患上乳癌的最佳方法是定期做檢查，但坊間有效檢查乳房的方法有很多，市民又該如何選擇呢？中大醫務中心外科專科醫生梁小蘭指出，現時有不同方法檢查乳房，包括乳房造影、乳房X光。梁小蘭稱，女士可因應自己的年齡及高危因素，以及醫生的建議選擇不同的檢查方法。

中大醫務中心外科專科醫生梁小蘭指出沒有特別風險因素40歲或以上女士就可以做乳房造影；年輕女士因乳腺密度高，若只做乳房造影，其分析能力會減低，故醫生會建議女士一併做乳房超聲波，但她強調由於乳房造影及超聲波用不同的方法檢查乳房，兩個報告配合時會相輔相成，其準確性亦較高。

除了全面的乳房檢查之外，梁小蘭建議20歲以上的女士每月需自我進行身體檢查，並每兩至三年可找醫生作一個全面的乳房檢查。她提到，自我檢查時最好是在經期後的一周進行，女士在洗澡後可面對鏡子做檢查，包括觀察乳房有沒有不對稱的地方，有沒有凹陷、紅腫等，亦可以將雙手舉高及撐腰，看看在不同姿勢下乳房有沒有異常。

此外，乳房比較豐滿的女士要留意乳房下方位置，利用手指尖三隻手指做檢查，由外到內去按壓乳房，看看有沒有異常的腫塊，按到中央位置的時候，亦可以輕輕按一按乳房有沒有滲漏。檢查的範圍由鎖骨至乳房下方，完成後亦需留意腋下淋巴有否腫脹，其後在一邊乳房重複以上動作做檢查。

至於有部分女性的乳房會出現水囊，梁小蘭就指水囊的成因不明，而水囊可分為簡單水囊及複雜水囊，前者不會增加患上乳癌的風險，但若是後者，就可能要抽取水囊內的組織化驗。詳細內容，密切留意12月7日星期一晚10時的《TOPick診症室》。

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記者：郭詩詩