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【新冠肺炎】本港今日新增80宗確診個案　69宗本地個案涉10宗無源頭感染

社會 16:48 2020/11/24

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

本港今日新增80宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續反彈，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指，本港今日（24日）新增80宗確診個案，確診編號由5703至5782，患者有39男41女，年齡由2個月至88歲，其中69宗為本地個案，涉10宗沒有源頭個案，亦有多位無病徵個案，是繼8月7日錄得89宗個案以來單日新高；另有11宗輸入個案。

此外，今日錄得超過50宗初步陽性個案，詳情即看：【下一頁】

其中59宗與早前個案有關，54宗與跳舞群組有關，連同早前該群組的133宗個案，群組累計187宗個案，詳情即看：【下一頁】

新增80宗確診個案，有32宗個案是從4間社區檢測中心找到的個案。輸入個案方面，11宗個案分別從尼泊爾、英國、土耳其、瑞士、杜拜及俄羅斯抵港。

本港新冠肺炎疫情反彈，昨日（23日）新增73宗確診個案，包括10宗輸入個案及63宗本地個案，其中8宗為不明源頭本地感染，詳情即看：【下一頁】

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記者：郭家穎

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