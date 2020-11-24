  • 23°C
香港時間 : 20201124日 (週二) 18:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【袁張聯婚】張寶兒戴7對巨型龍鳳鈪出嫁　袁偉豪跟足傳統穿中式禮服簽字

娛樂 18:25 2020/11/24

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

袁偉豪張寶兒結婚。

TVB藝人袁偉豪自去年9月宣布跟女友張寶兒求婚成功，早前二人的擬結婚通知書已曝光，而Ben和Bowie選了在今日（11月24日）在清水灣愛巢簽字結婚，並會在新居會所舉行結婚晚宴！

而袁偉豪今日跟張寶兒今日在家中秘密簽字，一對新人人跟足傳統，穿上中式禮服。張寶兒戴上3對巨型龍鳳鈪，頸上掛上4對龍鳳鈪，充滿幸福貴氣。

【袁張聯婚】袁偉豪今娶張寶兒成億萬駙馬　新郎哥Ben簽字後進駐7千萬愛巢

袁偉豪和張寶兒發放中式婚照。

袁偉豪亦換上中式禮服，可見場地放滿中式婚禮拜祭物品，如金椰子和水果等。 

今日二人簽字消息曝光後，不少傳媒已在二人於清水灣的新居傲瀧門外等候，至下午時分，有工作人員運送相信是婚宴場地的物件到餐廳，到汽球上印有英文名「Bowie & Benjamin」。

有指一對新人會在下午4時簽紙註冊，儀式過後會跟傳媒見面，晚上在會所餐廳宴客。

張寶兒穿白色婚紗，朱智賢（右）任姊妹團成員。（東星圖片）

約下午5時，多位TVB藝人如謝東閔、朱智賢、陳山聰等，陸續去到清水灣傲瀧，預備參加婚宴。

身穿白色透視婚紗的張寶兒，由張父陪伴下步入會場，進行簽字儀式。 

    點擊圖片放大
    +7
    +6

袁偉豪與張寶兒因為拍旅遊節目而結緣，二人拍拖多年，今年更聯名以近7千萬元，購入西貢傲瀧一個2,000多呎單位築愛巢，當時有指是張父付首期作為女兒結婚禮物。

消息指袁偉豪和張寶兒簽字後，仍未正式在愛巢居住，不過相信今晚結婚儀式後，袁偉豪和太太會留在約7千萬豪宅愛巢，過浪漫新婚夜。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【袁張聯婚】傳袁偉豪今日秘娶張寶兒　新郎哥Ben愛巢低調簽紙結婚
今日 12:38
【袁張聯婚】傳袁偉豪今日秘娶張寶兒　新郎哥Ben愛巢低調簽紙結婚
【鬥放閃】岑杏賢宣布嫁圈外男友　張寶兒騷與袁偉豪慶生照晒恩愛
12:41 2020/10/10
【鬥放閃】岑杏賢宣布嫁圈外男友　張寶兒騷與袁偉豪慶生照晒恩愛
【婚前放閃】袁偉豪張寶兒首個愛情結晶品　Ben唱情歌示愛：愛可以很簡單
11:55 2020/10/21
【婚前放閃】袁偉豪張寶兒首個愛情結晶品　Ben唱情歌示愛：愛可以很簡單
袁偉豪 張寶兒 娛樂人物職業 演員 結婚 使徒行者 電視劇 TVB

最高瀏覽

【使徒行者3】苗僑偉女兒苗彤拒靠父蔭入行　暖男爸爸三哥：有問題爸爸在後面
12:55 2020/11/23
【使徒行者3】苗僑偉女兒苗彤拒靠父蔭入行　暖男爸爸三哥：有問題爸爸在後面
【新冠肺炎】11月24日新增73宗確診　患者居半山怡園松柏新邨跑馬地蔚雲閣(一文看清新增確診者居住名單)
今日 00:41
【新冠肺炎】11月24日新增73宗確診　患者居半山怡園松柏新邨跑馬地蔚雲閣(一文看清新增確診者居住名單)
【真情剖白】許廷鏗視牙醫工作為心靈調劑　Alfred曾因母親一句話覺不被體諒
16:48 2020/11/19
【真情剖白】許廷鏗視牙醫工作為心靈調劑　Alfred曾因母親一句話覺不被體諒