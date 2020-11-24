【袁張聯婚】張寶兒戴7對巨型龍鳳鈪出嫁　袁偉豪跟足傳統穿中式禮服簽字

▲ 袁偉豪張寶兒結婚。

TVB藝人袁偉豪自去年9月宣布跟女友張寶兒求婚成功，早前二人的擬結婚通知書已曝光，而Ben和Bowie選了在今日（11月24日）在清水灣愛巢簽字結婚，並會在新居會所舉行結婚晚宴！

而袁偉豪今日跟張寶兒今日在家中秘密簽字，一對新人人跟足傳統，穿上中式禮服。張寶兒戴上3對巨型龍鳳鈪，頸上掛上4對龍鳳鈪，充滿幸福貴氣。

【袁張聯婚】袁偉豪今娶張寶兒成億萬駙馬 新郎哥Ben簽字後進駐7千萬愛巢

▲ 袁偉豪和張寶兒發放中式婚照。

袁偉豪亦換上中式禮服，可見場地放滿中式婚禮拜祭物品，如金椰子和水果等。

今日二人簽字消息曝光後，不少傳媒已在二人於清水灣的新居傲瀧門外等候，至下午時分，有工作人員運送相信是婚宴場地的物件到餐廳，到汽球上印有英文名「Bowie & Benjamin」。

有指一對新人會在下午4時簽紙註冊，儀式過後會跟傳媒見面，晚上在會所餐廳宴客。

▲ 張寶兒穿白色婚紗，朱智賢（右）任姊妹團成員。（東星圖片）

約下午5時，多位TVB藝人如謝東閔、朱智賢、陳山聰等，陸續去到清水灣傲瀧，預備參加婚宴。

身穿白色透視婚紗的張寶兒，由張父陪伴下步入會場，進行簽字儀式。

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袁偉豪與張寶兒因為拍旅遊節目而結緣，二人拍拖多年，今年更聯名以近7千萬元，購入西貢傲瀧一個2,000多呎單位築愛巢，當時有指是張父付首期作為女兒結婚禮物。

消息指袁偉豪和張寶兒簽字後，仍未正式在愛巢居住，不過相信今晚結婚儀式後，袁偉豪和太太會留在約7千萬豪宅愛巢，過浪漫新婚夜。