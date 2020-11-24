【香港美酒佳餚巡禮】第三周活動及優惠出爐　續推30款下午茶及中西美食

▲ 「香港美酒佳餚巡禮 」進入第三周。（旅發局提供）

「香港美酒佳餚巡禮」於11月11日開鑼，為期5星期，明日（25日）踏入第三周，繼續有名厨及酒評家於本周六、日在網上開班，而最後一輪（12月5至6日)「網上大師班」的食材及品酒套裝亦將明天開售，當中包括威士忌品酒班﹑西班牙海鮮飯秘技班等。

▲ 第二 輪 「 網上大師班 」詳情。（旅發局提供）

▲ 第二 輪 「 網上大師班 」詳情。（旅發局提供）

旅發局指，首輪12堂「網上大師班」已經於過去周六、日順利舉行，總收看人數錄近17萬人次，不少觀看直播的市民都留言表示節目學習與趣味兼備。

旅發局亦聯同多間星級酒店及人氣餐廳推出共30款下午茶及中、西美食的外賣或外送套餐，供市民在活動網站選購，在家享用，各款套餐銷情不俗。

君悅酒店市場傳訊總監郭樂燊表示：

限定下午茶套餐的銷情，比想像中理想，相信市民抗疫下就算減少外出用膳，但對精緻美食仍感興趣。

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記者：陳曉瑩