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【正向教育】帶姨甥女聆聽老夫婦執垃圾的故事 72歲婆婆：我們有手有腳當做運動

育兒經 16:32 2020/11/24

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 施政報告2020

秋意漸濃，最適合郊遊及寫生。疫情放緩，這兩個星期我又帶着姨甥女在屋苑附近四圍走動，開始我們「行到邊、畫到邊」之旅。

姨甥女說：「我們居住在這裏，每天也是看見同一樣的事物，有甚麼東西可以畫呀？」「妳雖然居住在這裏，對這區的人和事又了解多少呢？遠處剛好有一架載滿紙皮的手推車，我們就在這裏畫一幅速寫吧！」

姨甥女感覺好奇又有點尷尬地說：「畫垃圾？」「妳看到的只是垃圾嗎？那些紙皮被收拾得那麼整齊，顏色配搭恰當，在我眼中已是一件藝術品。妳知道那兩位公公、婆婆背後的故事嗎？他們為甚麼要在這裏工作？」

畫了不久，婆婆走過來與我們聊天。原來她已經72歲，丈夫更是78歲。他們每天在這裏替附近生果檔執拾紙皮和木箱，還義務清潔街道，換取微薄的收入。子女們都不贊成他們工作，但婆婆說：

我們有手有腳，自己也有氣力，每天留在家中有甚麼意思？反而每天出來走走，清理垃圾之餘又可以賺取少許金錢，最重要是可以當做運動，一舉幾得，何樂而不為？

「婆婆，你好叻呀！」我帶着敬佩的態度稱讚她！婆婆露出喜悅的笑容。我看見的是我們上一代的拼搏精神，靠自己的雙手賺錢過活。我非常敬佩及欣賞他們為社會作出的貢獻。我希望姨甥女從小便學會尊重別人，懂得「職業無分貴賤」及「品格最重要」等道理！

在繪畫期間，姨甥女不斷受到途人稱讚。她又莫名其妙地問：「為甚麼人人行過都要望着我們？他們很好奇我們在做甚麼似的。」

對！因為在香港，很少人會在街上繪畫，所以他們只是好奇，不要介意，你只要專心繪畫便可以了。

撰文 : Miss Agnes 語言及藝術導師

育兒心得 繪畫

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